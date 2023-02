Ana o jutrošnjem ponašanju Zvezdana: Pljunuo me, baš sam se uplašila

Ana Ćurčić i Zorica Marković sjedele su u hotelu "Zadruga" i komentarisale haos koji se desio prilikom "Igre istine".

Ana je kazala da je pod utiskom i da Zvezdan likuje kada je ljudi napadaju.

- Ja sinoć nisam mogla kod tebe, preznojila sam se 300 puta. Slađa je došla, komentarisale smo kako su ljudi pokvareni, a on ulazi u ormar, a ja kažem: "Sad ćuti, ova gnjida prolazi", a on kulira. Prošao je još jednom, a ja sam dobacila da su to Beogradski mangupi. Ja sam legla, on ulazi u sobu u gaćama i majici, u njegovom stilu. Kako je ušao, ja sam žmirila, nije mi se spavalo, a on odlazi u drugi i pljune me, znaš kako. Mene je pljunuo, došao i pljunuo me i ja sam ga tu opsovala, izletjelo mi je sve. Jedno sat vremena je tako ustajao i šetao. Drugi put kad je ustajao brisao je onu njegovu stvar sa tim peškirom i onda kreće psihodeliju. Ja pogled, a on meni izda leđa ovako (pokazao srednji prst), pa je sigurno ustao još jedno 7-8 puta. Pitala sam ga do kad ima namjeru da šeta, a on ništa. Kad me je pljunuo, baš sam se uplašila. Obezbjeđenje je bilo ispred vrata, pa sam se smirila - govorila je Ana.