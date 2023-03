Zvezdan zaprijetio da će učiniti samoubistvo, Ana u suzama

U jednom momentu, dok je Ana pričala, a on šutio i slušao nakon čega je Slavnić zgrabio stakleni sto, podigao ga iznad glave, razbio, a potom uzeo komad stakla i prislonio ga sebi na vrat, poslije čega je krenuo vrisak u "Bijeloj kući".

Zvezdan Slavnić ne prestaje s nasilničkim ponašanjem u rijalitiju "Zadruga", a sinoć su se on i Ana Ćurčić našli u novoj dramatičnoj situaciji zbog svađe oko prošlosti, nakon čega je uslijedila jeziva scena u rijalitiju zbog koje je emisija nakratko bila prekinuta, a u kući je zavladao muk - Zvezdan je zaprijetio samoubistvom.

Obezbjeđenje je doletjelo, spustilo Zvezdana sa stola, a potom su ga, po naredbi, izveli do produkcije i u emisiju se više nije vraćao.

- Sijeci me! Uzmi, ubij me! Ako ti je lakše uzmi, ubij me! Smrade - derao je Zvezdan Ani kada ga je obezbjeđenje pokušalo smiriti.

Ana Ćurčić je bila u suzama, te govorila da će otići kući jer ne želi nikoga da nosi na duši, a jeziva scena nasilja uznemirila je i gledaoce i učesnike rijalitija.

Istog dana, nekoliko sati ranije, Zvezdan je u naletu bijesa uhvatio svoju djevojku Anđelu Đuričić za vrat, te još jednom šokirao gledaoce nasilničkim ponašanjem.