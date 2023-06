Prva izjava Aleksandre Nikolić nakon pobjede u "Zadruzi": Sumnjala sam da ću to biti ja

Aleksandra Nikolić sinoć je odnijela pobedu u šestoj sezoni "Zadruge" odlukom glasova publike, i otkrila svoje utiske i impresije.

- Osjećam se fantastično, hvala svima koji su me doveli do prvog mjesta, sumnjala sam da ću to biti ja, ali evo, šokirana sam - rekla je Nikolić sa uzbuđenjem.

Kada je riječ o tome kako će i da li će uspjeti da ubijedi svoju majku Slovenku u to da je ljubav sa Filipom Carem prava, rekla je:

- Pričat ćemo kod kuće, naravno da ću je ubijediti da je ljubav prava. Biću tu par dana, da završim neke obaveze i onda idem sama u Crikvenicu - rekla je Nikolić, a na pitanje da li se seli u Crikvenicu ili ostaju u Beogradu, dodala je: