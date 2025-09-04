Isplivale šok tvrdnje o Kristijanu i Kristini, fanovi bijesni: "Dobro su odglumili"

Kristina Spalević i Kristijan Golubović su se nedavno rastali, a sada kruže priče da su sve to osmislili kako bi privukli pažnju javnosti, prenosi Telegraf.rs.

Naime, oni su posljednjih dana u centru medijske pažnje zbog raskida, a korisnici društvenih mreža smatraju da se radi o obmani.

- Ja im ništa ne vjerujem, ovo je obmana. Samo su dobro izrežirali zbog rijalitija. Kristijan sve smisli da bi dobro naplatio ulazak u rijaliti. Sve je već viđeno - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Razlog rastanka

Inače, Kristijan i Kristina su se rastali navodno kada je Golubović je otkrio da se sažalio na buduću učesnicu "Elite 9", te da je primio u stan jer nije imala gdje da ode do početka rijalitija.

- Djevojka je došla na par dana kod mene, dok ne počne "Elita 9", pošto nije imala gdje, a i da nam pomogne oko djece i selidbe. Trebalo je da se preselimo u drugi stan, a ona da uđe u rijaliti. U međuvremenu Kristina i ja se posvađamo, i Aleksandra je tu ostala, ne mogu da je izbacim na ulicu - rekao je Kristijan Golubović, pa otkrio da se uskoro i on seli.

- Svakako, u stan dođem samo da se istuširam i da prespavam. Imam mnogo treninga, mnogo obaveza... Meni ni na kraj pameti nije bila nikakva afera sa njom, ništa. Ja nju gledam kao kćerku, kao dijete kome treba pomoć, a ne takve gluposti. Ja 10. septembra izlazim svakako iz ovog stana. Kristina se sa djecom odselila na drugu lokaciju, a ja ću kod nje, a ako me ne primi, onda ću da odem u svoju kuću na Zvezdari - istakao je rijaliti igrač Kristijan Golubović.

Korektan odnos

Kristina Spalević je u prvoj ispovijesti za "Blic" otkrila detalje rastanka.

- Kristijan i ja smo u korektnom odnosu. Komuniciramo što se tiče djece. Piše on meni i što se tiče svega, mislim da ni sam ne vjeruje da je sve otišlo ovako daleko, kao što jeste, to niko nije očekivao, nismo ni mi sami. Ne želim od svog života da pravim cirkus, ne kupujem kartu za Elitu. U principu u korektnim smo odnosima, ne bijemo se, ne ljutimo se, nema skandala.

- Najviše je utjecalo na razvod, Kristijanov jezik i to što sam ja za devet mjeseci imala mir, mnogo sam se trudila oko njega, oko djece, to zna cijeli svijet, imam utisak da se sav moj trud ili bilo šta što ja učinim nekako osporava ili umanjuje i to je počelo da me jako frustrira. Gledali su ljudi Kristijanovo učešće u rijalitiju znaju da je težak i džangrizav čovjek, koliko god ima ljubavi neko možda ne može zauvijek da trpi. Mislim da generalno ne treba trpjeti. To je bio okidač. Mnogo svađa, mnogo ružnih riječi svakako, nerazumijevanja, on je bio nezadovoljan. Zgrozila sam se kada sam čula neke njegove izjave - rekla je ona.

Kristina Spalević je podsjetimo, uplovila u vezu sa Kristijanom tokom njihovog učešća u rijalitiju "Zadruga", kada je on još bio u braku sa bivšom ženom Ivanom.