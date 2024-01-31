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NAKON PORAZA

Reprezentativac BiH ostao bez trenera: Zvao navijača na fizički obračun, pa dobio otkaz

Ekipa je imala 25 poena prednosti, ali je na kraju doživjela šokantan poraz na svom parketu

Mitrović: Verbalni sukob s navijačem. Screenshot

E. Ć.

31.1.2024

Crnogorski košarkaški trener Zvezdan Mitrović sukobio se s navijačima Galatasaraja nakon poraza u FIBA-inoj Ligi prvaka od Dižona (93:96).

Galatasaraj je imao 25 poena prednosti, ali je na kraju turski tim doživio poraz na domaćem terenu. Prilikom izlaska iz dvorane Mitrović je ušao u sukob s navijačima kluba.

- Dođi ispred dvorane - vikao je Mitrović jednom od navijača koji ga je vrijeđao dok je ovaj napuštao parket. 

Pomoćnici su uspjeli smiriti Mitrovića i spriječiti incident, a dan kasnije klub je uručio otkaz crnogorskom stručnjaku.

Mitrović je u karijeri vodio Budućnost, Monako, Khimik iz Ukrajine, Krijvbas, Budivelnijk, Azovmash, ASVEL, a radio je i kao selektor Crne Gore.

Inače, u šokantnom porazu Galatasaraja sedam poena ubacio je kapiten reprezentacije BiH Miralem Halilović koji je od ovog ljeta član turskog tima.

Halilović: Od ljeta član Galate. FIBA

# MIRALEM HALILOVIĆ
# ZVEZDAN MITROVIĆ
# GALATASARAY BC
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