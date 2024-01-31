Reprezentativac BiH ostao bez trenera: Zvao navijača na fizički obračun, pa dobio otkaz

Crnogorski košarkaški trener Zvezdan Mitrović sukobio se s navijačima Galatasaraja nakon poraza u FIBA-inoj Ligi prvaka od Dižona (93:96).

Galatasaraj je imao 25 poena prednosti, ali je na kraju turski tim doživio poraz na domaćem terenu. Prilikom izlaska iz dvorane Mitrović je ušao u sukob s navijačima kluba.

- Dođi ispred dvorane - vikao je Mitrović jednom od navijača koji ga je vrijeđao dok je ovaj napuštao parket.

Pomoćnici su uspjeli smiriti Mitrovića i spriječiti incident, a dan kasnije klub je uručio otkaz crnogorskom stručnjaku.