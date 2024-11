Emir Mutapčić za "Avaz": Zaustavimo ove tri stvari i BiH može pobijediti Hrvatsku

Košarkašku reprezentaciju BiH večeras očekuje utakmica protiv Hrvatske u okviru 3. kola kvalifikacija za Eurobasket, koja bi, uz onu koja se igra u Sarajevu, mogla odlučivati o konačnom plasmanu.

"Zmajevi" će u Draženovom domu juriti pobjedu, kako bi sebi olakšali posao pred drugi susret.

Za portal "Avaza" ususret ovoj utakmici govorio je proslavljeni bh. košarkaš i trener, a danas sportski direktor omladinskog pogona Bajerna.

- Nadam se da ćemo pobijediti makar jednu utakmicu, iako je ovo težak protivnik. Znamo i da se hrvatska košarka nalazi u maloj krizi i da oni traže put do uspjeha. Bit će pripremljeni, motivisani. Težak je to protivnik. Moramo naći način da kompenzujemo problem koji je odavno tu, ta organizacija igre, plejmejkerska uloga. Tu Atić mora preuzme, Gegić isto tako, više nego inače. Kad bi oni to dobro napravili, onda mi imamo šansu za dobar rezultat - započeo je Emir Mutapčić za portal "Avaza".

Dotakli smo se i rasporeda utakmica, s obzirom da svim reprezentacijama pravi probleme jer ne igraju najbolje moguće selekcije.

- Treba gledati na kompletan paket - sve što se dešava okolo ili dešavalo. Koliko FIBA i Euroliga nastojali da rješavaju, još uvijek nije pronađen adekvatan način, koji je u interesu košarke. Borba se nastavlja, neki prozori su otvoreni, ali ovaj sada nije. Treba se nadati da će se popraviti. Po meni, trebalo bi se uvesti pravilo, kao što je prije bilo, da igrači budu dostupni 72 sata prije utakmice. Ipak, treba se koncentrisat na utakmicu. Igrači koji su tu - da su oni reprezentativci i da imaju odgovornost, kao i šansu da napreduju i pokažu kvalitet - kazao je.

Reprezentaciji BiH će u prvoj utakmici nedostajati Džanan Musa, te je naš proslavljeni stručnjak govorio i o njegovom značaju.

- Kad vidimo koliko znači kad igra za Real i kad ne igra, kakva je uloga u timu, kako je igrao za BiH ranije, sve je jasno. Bit će mnogo lakše svima kad bude tu. To je prednost, ali će i Branković i Hezonja zaigrati za Hrvatsku, pa će se sve to iznivelisati - rekao je Mutapčić, pa dodao:

- Nemamo problema na centarskoj poziciji, ali, kao što sam i prije govorio, nažalost, probleme na toj plejmejkerskoj poziciji.

Za kraj, pitali smo ga šta je ključno za meč, a Mutapčić je izdvojio nekoliko ključnih stvari - zaustavljanje kontra-napada, postizanje koševa iz tranzicije i regulisanje skoka.

- Trebamo ići sa samopouzdanjem. Imamo dobru reprezentaciju. Nadam se da će biti odmorni, svježi i zdravi da igraju svi igrači. Vrlo je bitno da zaustavimo kontra-napad, da ne primamo puno koševa iz tranzicije i da regulišemo skok. Mislim da ćemo skok regulisati, jer imamo visinu i tu smo dobri, ali bit će bitno da se pravovremeno vraćamo u odbranu i ne dozvolimo jeftine koševe. Jer na kraju ta koš-razlika može biti odlučujuća u definitivnom poretku ko će ići dalje i ko neće. Hrvati su imali taj duži period ljetos kada su se okupljali, pa su malo duže skupa, ali mi imamo igrače koji imaju jake lige i trebaju prenijeti na teren, biti pametni i iskoristiti svoje prednosti - poručio je Emir Mutapčić za portal "Avaza".