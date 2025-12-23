Mandić odgovorio Magodi: Općina Centar odradila svoj dio, dalja dinamika zavisi od Grada Sarajeva

Općinski načelnik Srđan Mandić oglasio se nakon izjava ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenana Magode, koji je odgovornost za spori napredak radova na stadionu Asim Ferhatović Hase prebacio na Općinu Centar i Fudbalski klub Sarajevo.

Projekt rekonstrukcije

Mandić je pojasnio da je FK Sarajevo na sastanku u Vijećnici u februaru prošle godine predstavio projekt djelomične rekonstrukcije, sanacije i dogradnje stadiona kako bi isti dobio UEFA 4 kategoriju.

- Općina Centar je u augustu 2024. godine usvojila Odluke o prihvatanju poklona urbanističkog projekta prostorne cjeline stadiona 'Asim Ferhatović Hase' – idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje, ponuđenog od strane Udruženja FK Sarajevo. Općina Centar je 28. augusta 2024. godine izdala urbanističku saglasnost za realizaciju I faze, te pribavila sve potrebne saglasnosti komunalnih preduzeća u okviru urbanističke dokumentacije, koje su potom dostavljene Gradskoj upravi Grada Sarajeva. Nekoliko dana poslije, tačnije 2. septembra 2024. godine, potpisali smo sporazum o saradnji na realizaciji projekta Rekonstrukcija i dogradnja istočne tribine stadiona Asim Ferhatović Hase – I faza, zajedno s gradonačelnicom Grada Sarajeva Benjaminom Karić i generalnim sekretarom FK Sarajevo Jasmilom Hodžić. Grad Sarajevo je preuzeo obavezu izrade glavnog projekta I faze rekonstrukcije stadiona. Ugovor za izradu projektne dokumentacije između Gradske uprave Grada Sarajeva i firme IG Banja Luka potpisan je 27.06.2025. godine. Rok za izradu projekta bio je 120 kalendarskih dana, ali je u više navrata produžavan" - navodi se u saopćenju Mandića.

Trenutno firma IG Banja Luka radi na projektovanju konstrukcije nadstrešnice, dok je Općina Centar Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo poslala zahtjev za građevinsku dozvolu.

- Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo iz Gradske uprave, faze projekta još uvijek nisu započele sa izradom projektne dokumentacije. Općina Centar je svoj dio posla završila u potpunosti i u zakonskim rokovima. Od trenutka kada je odgovornost za izradu glavnog projekta prešla na Grad Sarajevo, Općina više nema ni pravni ni operativni mehanizam da utiče na dinamiku - pojašnjava Mandić.

Vrijednost radova

On je podsjetio i na procijenjenu vrijednost radova: "Procijenjena vrijednost radova na bazi idejnog projekta je cca 17 miliona KM. Nažalost, zbog kašnjenja sa izradom projekta, moraćemo vratiti odobrenih milion KM Federalnom ministarstvu sporta. Vijećnici OV Centar koji učestvuju u radu GV Sarajevo izvršiće dodatni pritisak na administraciju Grada da se ili ubrzaju radovi na izradi projekta, ili raskine ugovor jer su rokovi već sad probijeni za skoro dva mjeseca."

Mandić je istakao i spremnost Ministarstva da nastavi sufinansirati projekat.

- Dakle, što se tiče Opštine Centar, spremni smo kao zapete puške, ali sami nećemo moći. Prvi preduslov jeste da nam se dostavi glavni projekat u skladu sa ugovorom sa Gradom Sarajevo, a nakon toga, uz prikupljena inicijalna sredstva i podršku viših nivoa vlasti, da krenemo sa radovima. Idemo dalje - zaključio je Mandić.