Kladionice odlaze iz engleskog fudbala: Počinje utrka za najskuplji reklamni prostor u fudbalu

Premijer liga uskoro ulazi u jednu od najvećih komercijalnih promjena u posljednjih nekoliko godina. Od sezone 2026/27. kladioničarski i kockarski brendovi više neće smjeti biti sponzori na prednjoj strani dresova, što na prvi pogled djeluje kao obična regulatorna odluka, ali je u stvarnosti mnogo više od toga.

Riječ je o potezu koji dira u samo srce modernog fudbalskog biznisa, jer danas više od polovine klubova engleske elite nosi upravo logotipe kompanija iz svijeta klađenja. Kada se pogleda trenutna mapa sponzora, postaje jasno koliki će prostor ostati prazan i koliko će taj prostor na tržištu vrijediti. A gdje se u Premijer ligi otvori prostor, tu se odmah otvara i borba za ogroman novac.

Izvori novca

Godinama su kladionice bile među najagresivnijim i najizdašnijim partnerima fudbalskih klubova. Nisu postavljale previše pitanja, nudile su ozbiljne ugovore i znale su da je dres premijerligaša jedan od najjačih reklamnih panoa na svijetu. Zato su se širile brzo i snažno, sve dok njihovo prisustvo nije postalo gotovo normalizirano.

Ono što je nekada djelovalo kao izuzetak, vremenom je postalo pravilo. Klubovi su uzimali novac, lige su zatvarale oči, a navijači se polako navikavali na to da uz ime kluba, boje i grb ide i logo kladionice. Tek kada je ta pojava postala previše uočljiva, počelo se ozbiljnije govoriti o posljedicama.

A posljedice nisu male. Problem nije samo moralni, iako je i to važan dio priče. Fudbal danas gledaju milioni djece i mladih, a upravo su oni najizloženiji poruci da je kockanje sastavni dio sportskog iskustva. Kada dijete vidi omiljeni klub, omiljenog igrača i na grudima dresa ime kladioničarskog brenda, ono vrlo lako usvaja ideju da je to nešto sasvim uobičajeno.

Tako se marketing pretvara u naviku, a granica između navijanja i komercijalnog utjecaja postaje veoma tanka. Upravo zato odluka Premijer lige ima širu težinu od same promjene sponzora: ona pokazuje da je liga konačno prepoznala koliki trag takvo partnerstvo ostavlja u javnom prostoru.

Integritet takmičenja

Drugi, možda još osjetljiviji dio priče tiče se samog integriteta takmičenja. Sport se godinama pokušava braniti od sumnji u regularnost, od priča o namještanju, sumnjivim tokovima novca i prevelikom utjecaju industrije klađenja na cjelokupan ambijent. U takvoj situaciji nije lako objasniti kako je istovremeno prihvatljivo uzimati milione od kompanija čiji je osnovni biznis upravo klađenje na sportske događaje. Formalno, sve može biti čisto.

Suštinski, konflikt interesa lebdi iznad cijelog sistema. Zbog toga je ova zabrana i svojevrsno priznanje da dosadašnji model više nije mogao ostati netaknut, posebno u ligi koja želi zadržati status najuređenijeg i najjačeg fudbalskog proizvoda na svijetu.

Međutim, možda je najzanimljivije ono što tek slijedi. Svaki odlazak velikog sponzora stvara prazninu, a u Premijer ligi ta praznina vrijedi pravo bogatstvo. Prednja strana dresa kluba iz engleske elite nije samo reklamni prostor, nego komad globalne pozornice.

To je vidljivost u svakom kolu, na svakom kontinentu, u svakoj prodavnici sportske opreme i na bezbroj fotografija, snimaka i marketinških materijala. U takvom okruženju teško je zamisliti da će taj prostor dugo ostati slobodan. Naprotiv, prava bitka tek počinje.

Ogromna prilika

Najveći kandidati za novu eru sponzora dolaze iz sektora tehnologije. Digitalne platforme, softverske kompanije, proizvođači uređaja, firme iz oblasti umjetne inteligencije i komunikacijskih usluga odavno traže načine da se još snažnije povežu s globalnom publikom. Fudbal im nudi ono što gotovo nijedan drugi kanal ne može: svakodnevnu emociju, masovnost i lojalnost publike.

Logo na dresu nije isto što i reklama koju korisnik preskoči nakon pet sekundi. Dres ostaje, pamti se i nosi. Zato ne bi bilo nikakvo iznenađenje da upravo tehnološke firme budu među najagresivnijim igračima u novoj raspodjeli sponzorskog kolača.

Veliki prostor vidi se i za finansijske kompanije. Banke, investicijske platforme, digitalni novčanici i osiguravajuće kuće sve više se pokušavaju predstaviti kao moderni i globalni brendovi, a Premijer liga je savršena pozornica za takav imidž.

Uz njih, vrlo ozbiljni kandidati mogli bi biti avioprijevoznici, turističke kompanije, telekomi i luksuzni brendovi, posebno oni koji žele jače prisustvo na tržištima Azije, Bliskog istoka i Sjeverne Amerike. Drugim riječima, novca za popunjavanje praznine neće nedostajati. Pitanje je samo ko će ga znati najbolje usmjeriti i koji će klubovi izvući najveću korist.

Novo raslojavanje

Tu dolazimo i do mogućeg novog raslojavanja unutar same lige. Najveći klubovi (većini kladionice trenutno nisu sponzori) gotovo sigurno neće imati problem da pronađu nove partnere, možda čak i pod boljim uslovima nego ranije. Njihov globalni doseg je toliki da su za velike korporacije prirodan izbor.

Manji i srednji klubovi neće svi imati istu pregovaračku snagu. Za njih bi odlazak kladioničarskog novca mogao značiti i teži ulazak u novu sponzorsku realnost. Zato ova promjena nije ista za sve: nekome će biti prilika, a nekome ozbiljan poslovni test.

Kraj jedne i početak druge ere

Ova priča je mnogo veća od same zabrane jednog tipa sponzora. Ona otkriva kako se fudbal mijenja, kako pokušava popraviti vlastitu sliku i kako u isto vrijeme traži nove izvore zarade bez odricanja od komercijalne moći. Premijer liga je ovim potezom priznala da nije svejedno ko plaća najvidljiviji prostor na dresu. Ali istovremeno je otvorila vrata novoj utrci u kojoj će učestvovati najjači svjetski brendovi. Zato odlazak kladionica ne znači samo kraj jedne ere. On označava početak nove, u kojoj će se na dresovima voditi drugačija, tiša, ali možda jednako važna utakmica.