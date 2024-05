Činilo se da će domaćin doći do rutinske pobjede, no ekipa iz Torina nije mislila tako. Oni su od 76. do 84. minute postigli čak tri pogotka.

Kijeza pogađa za 3:1, u 83. minuti Milik smanjuje na 3:2, a minut kasnije Jildiz pogađa za konačnih 3:3.

Obje ekipe su izborile plasman u Ligu prvaka, a posljednje kolo će odlučiti ko će biti na trećoj poziciji.