Neponovljivi Ranijeri završio trenersku karijeru: Svi na stadionu su plakali

Pri ulasku na stadion, Italijan je dobio ovacije cijelog stadiona. Svi na stadionu su mu aplaudirali, a on se rasplakao od slinih emocija.

Ranijeri je 2016. godine napravio čudo sa Lesterom u Premijer ligi kada je osvojio naslov prvaka Engleske sa "Lisicama".

Italijan je vodio 19 klubova i jednu reprezentaciju tokom svoje trenerske karijere.

Uvijek cijenjen i voljen

Zbog svog odnosa prema svakom timu kojeg je vodio, uvijek je bio cijenjen i voljen.

- Odlučio sam da će Kaljari biti posljednji klub koji ću voditi. Ovo je zaista pravo mjesto za završetak, osjećam da konačno zatvaram krug. Moja karijera je počela ovdje. Trećeligaš Kaljaari me pozvao i vjerovao mi iako sam bio mlad i bez iskustva. Bilo je to prije 35 godina, nisam ni znao hoću li postati trener. Počelo je idejom da se vratimo u Seriju B za nekoliko godina, a mi smo onda u dvije godine stigli iz Serije C u Seriju A. Od tada je Kaljari u mom srcu - izjavio je Ranijeri.

Majstor povratka

Uvijek je bio majstor da vrati klub iz krize i dovede ih do pobjedničkog kolosijeka.

Posljednji klub kojeg je uspio dignuti iz ponora je upravo Kaljari u posljednjem mandatu. Tokom svoje bogate karijere u prvu ligu vraćao još Fiorentinu i Monako.

S klubom iz Firence je osvojio Kup, kao i s Valensijom. Vodio je još Napoli, Atletiko Madrid, Čelzi, Parmu, Juventus, Romu, Inter, Monako, Nantes, Fulam, Sampdoriju, Votford i Grčku.