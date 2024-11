Ronaldo: Nema veze ako ne postignem 1.000 golova, svakako niko nije zabio više od mene

Legendarni portugalski napadač Kristijano Ronaldo (Cristiaon) u ponedjeljak je na gala večeri "Quinas de Ouro" primio nagradu matičnog Saveza.

Ronaldo je u dresu Portugala odigrao 216 utakmica i zabio 133 gola, te je u obje kategorije rekorder.

- Smiješno je. Kad sam se priključio reprezentaciji s 18 godina, sanjao sam debitirati. Onda sam razmišljao o 25., pa 50. nastupu. Pa sam pomislio: zašto ne doći do 100, to je okrugli, troznamenkasti broj. Kasnije mi je cilj bio 150 pa 200. Sjajan je osjećaj.

Nakon nastupa za toliko klubova i osvajanja toliko trofeja, Liga prvaka, Zlatnih lopti, FIFA-inih nagrada nema ništa bolje od igranja za svoju zemlju. Predstavljaš cijelu kulturu, svoju djecu, majku, oca, najbolje prijatelje. Razočaran sam nekim igračima koji ne žele igrati za reprezentaciju.

Nakon toga je zvijezda Al Nasra poslao poruku portugalskim navijačima:

- Čujem da puno ljudi govori da je Portugal mala zemlja. Portugal je velika zemlja, moramo tako misliti bez obzira na veličinu teritorija. Infrastruktura, stadioni, sjajni treneri, potencijal igrača. Samo moramo pobrusiti neke stvari i misliti da ćemo jednog dana biti veliki.

On se trenutno nalazi na brojci od 908 golova u profesionalnoj karijeri i upitan može li postići 1.000.

- Da budem iskren, to je moja krivica. Rekao sam javno da želim zabiti 1.000 golova i sad ispada da mi je to jedini cilj. Cilj mi je živjeti u trenutku i vidjeti kako će mi noge reagirati. Ako dođe hiljada, odlično. Ako ne, niko nije zabio više golova od mene. Ne moramo razmišljati dugoročno, ja više ne mogu. To je sve, živi u trenutku i uživaj - rekao je Ronaldo.