Đekereš najbolji strijelac za 2024., Ronaldo i dalje među elitom

Švedski napadač i zvijezda Sportinga iz Lisabona Viktor Đekereš (Gyokeres) obilježio je 2024. godinu i ubjedljivo je najbolji strijelac.

Đokereš je godinu završio s ukupno 62 gola - 52 za klub i deset za reprezentaciju.

Iza njega se nalaze Erling Haland (Haaland, Mančester siti) s 49 i Heri Kejn s 46 pogodaka (Harry Kane, Bajern Minhen).

Na četvrtom i petom mjestu nalaze se igrači iz Azije - Kristijano Ronaldo (Cristiano, Al Nasr) s 43 i Vu Lei (Wu, SH Port) s 42 postignuta gola.

Među najboljih deset su tu još Robert Levandovski (Lewandwski, Barcelona, 42), Džonatan Dejvid (Jonathan David, Lil, 40), Rafaelson (Nam Din, 40), Ajub El Kabi (Ayoub El Kaabi, Olimpijakos, 40) i Kilijan Mbape (Kylian Mbappe, Real Madrid, 39).