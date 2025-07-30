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NOVA SEZONA

Željezničar doveo novog golmana: Alvin Ćosić nova nada plavih

Rođen je u Konjicu i karijeru je započeo u omladinskom pogonu FK Igman

Alvin Ćosić. FK Željezničar

S. B.

30.7.2025

Fudbalski klub Željezničar predstavio je mladog golmana Alvina Ćosića (18), koji je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine, s mogućnošću produženja. 

Ćosić je rođen u Konjicu i karijeru je započeo u omladinskom pogonu FK Igman. Već sa 17 godina debitovao je u seniorskim utakmicama WWIN Lige BiH i Kupa BiH, a prošlu sezonu proveo je kao prvi golman Gornjeg Rahića u Prvoj ligi Federacije BiH.

Sada se priključio Željezničaru i takmičit će se s Vedadom Muftićem i Tarikom Abdulahovićem. 

Trener Admir Adžem vjeruje u njegov potencijal i vidljiv je napredak tokom priprema za novu sezonu.

# ŽELJEZNIČAR
# ALVIN ĆOSIĆ
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