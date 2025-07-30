Željezničar doveo novog golmana: Alvin Ćosić nova nada plavih

Fudbalski klub Željezničar predstavio je mladog golmana Alvina Ćosića (18), koji je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine, s mogućnošću produženja.

Ćosić je rođen u Konjicu i karijeru je započeo u omladinskom pogonu FK Igman. Već sa 17 godina debitovao je u seniorskim utakmicama WWIN Lige BiH i Kupa BiH, a prošlu sezonu proveo je kao prvi golman Gornjeg Rahića u Prvoj ligi Federacije BiH.

Sada se priključio Željezničaru i takmičit će se s Vedadom Muftićem i Tarikom Abdulahovićem.

Trener Admir Adžem vjeruje u njegov potencijal i vidljiv je napredak tokom priprema za novu sezonu.