Đoković poslije teške pobjede pohvalio Prižmića: "Napravit će velike stvari u karijeri"

Nakon pobjede u prvom kolu Australin Opena Novak Đoković je bio zadovoljan prikazanim i pored određenih poteškoća koje su se događale i koje su za ranu fazu turnira očekivane. Dino Prižmić je pretrpio poraz rezultatom 3-1, ali je skrenuo pažnju na sebe u mjesecima koji slijede.

Nole je pohvalio 18-godišenjeg tenisera istakavši da njegov mentalitet i pristup.

Nevjerovatan igrač

- Dino je zaslužio svaki aplauz i svako priznanje danas. Nevjerovatan igrač, pogotovo za svoje godine, mogao je i on da bude ovdje. Pokazao je sjajan mentalitet, otpornost, natjerao me je da trčim mnogo, nije odustao ni na 0:4 u četvrtom setu. Koristi svaki centimetar terena, brani se nevjerovatno dobro, ovo je njegov trenutak, pogotovo zato što ima samo 18 godina i nema iskustva. Napravit će velike stvari u karijeri, to je sigurno.

Istakao je i da je za njega ovo bio naporan meč, kao i da se nada boljoj igri u drugom kolu.

Duplo više godina

- Počeo sam jako dobro, za 36-godišnjaka haha. Kad razmislim, imam duplo više godina od njega. Mučio sam se u mnogo trenutaka, ali to je bilo do njegovog sjajnog plana, imao je odgovor na sve. Imao sam dobre trenutke, u nekima sam mogao da budem agresivniji, ali bila je kratka međusezona, fizički se još pronalazim. Nadam se da ću biti svoj u drugom kolu.

Na kraju se obratio Andreu Agasiju koji je meč gledao sa tribina.

- Andre, pogledao sam ka tebi i osmjehnuo se poslije jednog riterna u tvom stilu. Poslije toga sam izgubio tri gema u nizu, ali ti nisi za to kriv, haha. Inspirisalo me je tvoje prisustvo.