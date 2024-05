Ivan Dodig, višestruki Gren slem osvajač i vlasnik sportskog kompleksa, za "Avaz“: U Međugorje dovodimo svjetske zvijezde

Međugorje će kroz koju godinu postati sportski centar regiona, a za sve je zaslužan „Dodig Tennis Centre“, sportski kompleks od 25.000 kvadratnih metara izgrađen u hercegovačkom gradu.



Za promjenu teniskog pejzaža u ovom dijelu Evrope najzaslužniji je Ivan Dodig, višestruki Gren slem osvajač i srebreni na Olimpijskim igrama, koji je sa svojom braćom želio vratiti svom rodnom mjestu.

Dodig Tennis Center nudit će šest modernih teniskih terena opremljenih najsavremenijom opremom. Osim toga, sadržavat će još i fitness centar, saune, muzej, prodavnicu, više lounge zona te multifunkcionalne prostore.

Zbog toga smo kontaktirali Ivana Dodiga, koji je za čitaoce „Dnevnog avaza“, iako u stalnom treningu zbog priprema za Gren slemove, izdvojio vrijeme i otkrio šta njemu znači ovaj kompleks, te šta su željeli postići, kao i buduće planove.

- Nama je ovaj sport mnogo toga lijepog pružio u životu, pa je želja bila da ovim sportskim kompleksom vratimo našem mjestu, zajednici, cijeloj državi i regionu. Činjenica je da mnogi gradovi imaju teniske terene, ali jedan vrhunski teniski centar sa svim najvećim svjetskim standardima još nema na našim prostorima. I, evo, mi sad to želimo da uradimo za naše mlade i buduće šampione. Što se tiče infrastrukture, bit će na najvećim svjetskim standardima i naša je želja da proizvedemo nove svjetske igrače – započeo je Ivan Dodig razgovor za „Dnevni avaz“.

Analiziranje regiona

Osvajač sedam Gren slem titula u dublu i mješovitim parovima kazao je da su analizirali tržište i naišli na činjenicu da cijeli region, a pogotovo tenis, kroz historiju, ima mnogo uspješnih igrača.

- Puno je igrača na svjetskom levelu, puno osvojenih Gren slemova, ali sve je to, kad shvatite, došlo jer smo otišli negdje trenirati. Išli smo za puno boljim uvjetima, jer je to prioritet da biste mogli biti na visokom nivou. Onda i za boljim trenerima i strukom. Jako je teško bez toga. Naša želja je da vrh tenisa napravimo ovdje i približimo našim talentiranim mladima – istakao je Dodig.

Zanimalo nas je da li ćemo u budućnosti vidjeti turnir, nešto slično onom u Banjoj Luci iz 2023. godine, u Međugorju, a Dodig nam je kazao da rade na tome.

- Svjetska imena ćete sigurno vidjeti u Međugorju. S puno sam već igrača pregovarao. Oni će dolaziti i na pripreme i trenirat će. Bit će svjetski uslovi, od podloga, teniskih terena, smještaja, teretane i popratnog sadržaja. Sigurno ćemo kad se Centar otvori krenuti s profesionalnim turnirima, što ne znači da ćemo odmah moći one najveće organizirati, ali bit će tu turniri Futuresi, Challengeri i, nadamo se Dejvis kup. Želja nam je da u budućnosti dovedemo veliki turnir. Krenut ćemo postepeno i siguran sam da ćemo uspjeti – kazao je Dodig, pa nastavio:

- Na sve smo vodili računa, a zanimljivo je da je naša klima vrhunska, može se igrati kroz cijelu godinu, što je bitno za tenis.

Ispunjenje cilja

Dotakli smo se i situacije u regionu, te razloga zašto je osjetan jaz između najboljih i onih malo manje uspješnih.

- Činjenica je da imamo velikih igrača, koji osvajaju najveće turnire. Drugima je znatno teže. Da bi vi trenirali u Njemačkoj, Britaniji, Americi, vi morate imati velike sponzore, što je kod nas problem. Ne mogu to, na početku, pratiti ni roditelji, osim ako nemate ozbiljnog sponzora, a malo njih ima. To je problematika cijelog sistema. To je ono što mi i želimo ponuditi s ovim centrom. Da to bude prihvatljivije tim igračima, da mogu imati svjetske uvjete i trenere, te da oni mogu doći do svog cilja puno brže – naglasio je teniser porijeklom iz BiH.

Ulazimo u „najžešće“ doba godine za tenisere. Rolan Garos, Vimbldon, a ove godine i Olimpijske igre, čini se, dolaze, a da i ne stignete trepnuti. Stoga smo se za kraj razgovora dotakli i priprema 39-godišnjeg tenisera.

- Godine ide, ali vodim brigu o svom tijelu. Ne možete im pobjeći, ali još igram na vrhunskom nivou. Među 10 (najboljih, op. a) sam igrača u dubl konkurenciji. Prošla godina mi je bila ona u kojoj sam završio kao prvi tim sa svojim partnerom. Igram jako dobro, uživam u tenisu, tijelo služi, to su one stvari koje vam mogu produžiti karijeru. Ide Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijada, nadam se da će biti još nekoliko velikih rezultata. Mislim da je moj tenis još dobar na najvećem mogućem nivou, što dokazuju rezultati, pa se nadam da će me još tijelo slušati – zaključio je Ivan Dodig razgovor za „Dnevni avaz“.

Budući "broj 1"

Nismo mogli a da se ne dotaknemo budućnosti s 39-godišnjim teniserom.

- Ja imam dva pika, koja mislim da će dominirati sljedećih godina. To će biti Janik Siner (Jannik Sinner) i Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz), ali, ako pitate za broj jedan, to je Siner. Sada je velika smjena igrača i sigurno je da će isplivati još neki igrač. Nikad nije bilo ovako. Nisu oni još profilirali na tom nivou, kao što su dominirali Nadal, Đoković, Federer i Endi Marej (Andy Murray). Ni ovi najbolji još nisu na tom levelu, ali vjerujem da će uskoro biti – kazao je Dodig.