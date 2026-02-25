Pad ilegalnih cigareta, ali rezani duhan i dalje ključni problem.

Recentno IPSOS istraživanje pokazuje blagi pad ilegalnih cigareta, dok rezani duhan i dalje ostaje gotovo potpuno izvan sistema. Uprkos rastu prihoda od akciza i većem broju izdatih markica, crno tržište se prilagođava i opstaje kroz paralelne kanale prodaje. Ključno pitanje ostaje – hoće li sistemske mjere uspjeti sustići ekonomske razloge koji potrošače guraju ka nelegalnim proizvodima?



Svake godine, krajem prvog kvartala, objavljuju se rezultati IPSOS istraživanja o crnom tržištu duhana i duhanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini, jednog od najrelevantnijih pokazatelja kretanja u ovoj oblasti. Uskoro se očekuju i podaci za proteklu godinu, koji će pokazati da li se nastavlja trend postepenog smanjenja volumena ilegalnih cigareta, uz istovremeno zadržavanje visokog nivoa nelegalnog rezanog duhana. Istraživanje, osim obima potrošnje, analizira i mjesta snabdijevanja potrošača, odnosno trendove u kanalima nabavke, od pijaca i ulične prodaje do društvenih mreža i online platformi.

Zapljena UIO . Zapljena UIO .

Metodologija i obuhvat istraživanja IPSOS istraživanje provodi se na nacionalno reprezentativnom uzorku stanovništva BiH starijih od 19 godina. Uzorak je višestepeni i stratifikovani, prema entitetu, regiji, tipu naselja i broju članova domaćinstva, a zasnovan je na podacima Agencije za statistiku BiH, odnosno Popisu stanovništva iz 2013. godine. Podaci se analiziraju na osnovu izjava ispitanika, ali i fotografija duhanskih proizvoda koje trenutno koriste, čime se osigurava dodatna preciznost u procjeni zakonitosti proizvoda. Metodološki pristup uključuje kombinaciju F2F (face-to-face) intervjua i CAPI metode (lično anketiranje uz pomoć računara). Od 2024. godine započelo je i detaljnije praćenje tržišta e-cigareta, čime je istraživanje prilagođeno novim trendovima potrošnje.

Ključni nalazi u 2025. Prema posljednjim dostupnim podacima, bilježi se blagi pad ilegalnih cigareta. Iako je određeni volumen i dalje prisutan, ukupna potrošnja ilegalnih cigareta manja je u odnosu na prethodnu godinu. Glavni kanali distribucije ostaju pijace i ulični prodavači, dok prodaja putem društvenih mreža i interneta i dalje predstavlja dodatni kanal nabavke. S druge strane, segment rezanog duhana pokazuje znatno složeniju sliku. Čak 94 posto ispitanih potrošača rezanog duhana navodi da kupuje ilegalne proizvode. Dakle, zaključuje se da je trend konzumiranja nelegalnog rezanog duhana stabilan i još uvijek izrazito visok. Nadalje, recentno IPSOS istraživanje navodi da je ukupna potrošnja ilegalnog rezanog duhana iznosila 2.062 tone, što je 2 posto više nego prethodne godine i gotovo 26 posto više u odnosu na 2020. godinu. Drugim riječima, dok se kod cigareta bilježe određeni pomaci, tržište rezanog duhana ostaje dominantno u sferi ilegalne trgovine. Oko 50 posto potrošača rezani duhan nabavlja na pijacama, dok ostatak kupuje od uličnih prodavača, preko poznanika ili direktno od proizvođača.

Zapljena UIO . Zapljena UIO .

Rast prihoda i veći broj akciznih markica O rezultatima institucionalnih aktivnosti razgovarali smo s Ratkom Kovačevićem, načelnikom Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH). Kako navodi Kovačević, nakon obrade podataka za cijelu 2025. godinu, UIO bilježi značajno bolje rezultate kada je riječ o prihodima od akciza na duhan i duhanske prerađevine. - Ukupno prikupljeni prihodi po osnovu akciza na duhan i duhanske prerađevine u 2025. godini iznosili su 1 milijardu i 175 miliona KM, što je za oko 40 miliona KM više u odnosu na 2024. godinu - kazao je Kovačević. Uporedimo li te podatke sa 2020. godinom, kada je po istom osnovu prikupljeno 709,7 miliona KM, vidljivo je povećanje od čak 65 posto. Prema riječima Kovačevića, ovakvi pokazatelji potvrđuju da su mjere koje UIO provodi dale konkretne fiskalne efekte. Trend rasta potvrđuje i broj izdatih akciznih markica. Tokom 2025. godine izdato je 310.751.249 markica, dok je 2024. godine taj broj iznosio 294.313.026. Poređenja radi, 2020. godine izdato je 184.976.310 markica, što znači da je u proteklih pet godina broj izdatih markica povećan za oko 68 posto. - Podaci o broju izdatih akciznih markica govore u prilog činjenici da se tzv. crno tržište cigareta i duhana u BiH smanjuje - ističe Kovačević. On naglašava da je Uprava u posljednje tri godine provodila samostalnu akciju „Market“, s ciljem pojačanog otkrivanja i sankcionisanja nezakonitog prometa duhana i duhanskih prerađevina, kao i zaštite državnih prihoda. Tokom 2025. godine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) zaprimila je ukupno 699 prijava građana putem otvorene telefonske linije, e-maila, aplikacije Viber i redovne pošte. Značajan broj zaprimljenih prijava odnosio se na nedozvoljeni promet duhanom i duhanskim prerađevinama, što potvrđuje kontinuiran problem sive ekonomije u ovoj oblasti. Iz UIO BiH naglašavaju da je uloga građana u borbi protiv crnog tržišta izuzetno važna. – Građani imaju najbolji uvid u dešavanja u svojim lokalnim zajednicama i njihova saradnja s nadležnim institucijama predstavlja ključan segment u suzbijanju nezakonitih aktivnosti – poručili su iz ove institucije.

Ratko Kovačević . Ratko Kovačević .

Akcija „Lan“ U zajedničkoj operativnoj akciji kodnog naziva „Lan“, koju su sproveli službenici UIO BiH u saradnji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), otkrivena je i privremeno oduzeta akcizna roba ukupne procijenjene vrijednosti od 2,7 miliona KM. Prema saopštenju UIO BiH, oduzeta roba bila je namijenjena daljoj distribuciji i prodaji na crnom tržištu Bosne i Hercegovine. Tokom aktivnosti na više lokacija zaplijenjeno je 1.854 kilograma sitno rezanog duhana namijenjenog za punjenje cigareta, 10 tona duhana u listu spremnog za rezanje, 90.500 ručno smotanih cigareta, 80.000 filtera, pet mašina za sitno rezanje duhana, osam mašina za punjenje cigareta, deset mašina za pakovanje cigareta te dvije vage. Iz UIO BiH ističu da ovakve akcije predstavljaju nastavak odlučne borbe protiv nezakonite trgovine akciznim proizvodima, uz apel građanima da i dalje prijavljuju sumnjive aktivnosti nadležnim organima.

Faruk Hadžić . Faruk Hadžić .