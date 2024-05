Sarajevo Business Forum je važan događaj za privlačenje stranih investicija

Koje su to strategije koje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo provodi kako bi se poboljšao poslovni ambijent i privukli značajni kapitalni projekti, razgovaramo sa ministrom Zlatkom Mijatovićem.

Ministre, kako biste ocijenili značaj organizacije Sarajevo Business Foruma za privredu Bosne i Hercegovine i šireg regiona?

Sarajevo Business Forum ima ključnu ulogu u promociji Bosne i Hercegovine kao atraktivne investicione destinacije. Ovaj forum osim što promoviše naše ekonomske sposobnosti, omogućava i stvaranje strateških partnerstava koja su temelj za daljnji ekonomski razvoj i integraciju naše zemlje u šire ekonomske tokove. Forum predstavlja ključnu platformu za promociju Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije za investicije i temelj za izgradnju mostova među zemljama i kulturama. Kroz ovaj forum, mi ističemo naše kapacitete i ekonomske potencijale i aktivno radimo na stvaranju dugoročnih strateških veza koje pomažu u preoblikovanju regionalne ekonomske slike. Sarajevo Business Forum je postao sinonim za inovacije, saradnju i ekonomski napredak, čime neprestano doprinosimo ne samo lokalnoj, već i regionalnoj stabilnosti i rastu. Svake godine, ovaj Forum privlači vodeće svjetske investitore i stručnjake, čime se stvaraju nove prilike za našu zemlju da se predstavi u najboljem svjetlu i istakne svoje prednosti u konkurentnom globalnom okruženju. Veoma sam počastvovan što ću biti dio ovog važnog poslovnog događaja.

Koja ključna opredjeljenja Ministarstva privrede Kantona Sarajevo možete istaknuti u smislu dugoročnog rasta i privlačenja investicija?

Naša strategija dugoročnog rasta i privlačenja investicija je sveobuhvatna i temelji se na nekoliko ključnih segmenata. Prvo, intenzivno radimo na poboljšanju poslovne infrastrukture, što uključuje modernizaciju industrijskih zona i unapređenje logističkih kapaciteta, čime stvaramo povoljnije uvjete za domaće i strane investitore. Drugo, posvećeni smo reformi obrazovnog sistema s ciljem usklađivanja obrazovnih programa s potrebama modernog tržišta rada, što je ključno za razvoj kvalifikovane radne snage sposobne za inovacije i tehnološki napredak. Digitalna transformacija je također prioritet, gdje promovišemo digitalizaciju poslovnih procesa i podržavamo tehnološke startupe kroz različite programe podrške i subvencije. Kroz Strategiju razvoja Kantona Sarajevo 2021 – 2027, integrirali smo ove ciljeve sa nacionalnim razvojnim prioritetima, što uključuje i poboljšanje kvaliteta života, podršku socijalnom preduzetništvu, kao i promociju ICT sektora kao jednog od ključnih motora ekonomske diversifikacije.

Poseban naglasak stavljamo na jačanje javno-privatnih partnerstava, čime se otvaraju nova vrata za inovativne projekte koji mogu koristiti javne resurse za stvaranje održivih i profitabilnih poslovnih modela. Također, stvaramo okruženje koje je privlačno za strane investicije kroz liberalizaciju trgovinskih režima i jednostavniju poresku strukturu, koja je među najkonkurentnijim u regionu. Ove strategije su osmišljene da postave Kanton Sarajevo kao lidera u privlačenju stranih direktnih investicija, što je vidljivo kroz kontinuirani rast broja kompanija i investicija u našem kantonu.

Kako Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo planira jačati javno-privatno partnerstvo?

Nedavno usvojeni Zakon o javno-privatnom partnerstvu otvara nove mogućnosti za investitore i omogućava implementaciju projekata koji će unaprijediti kvalitet javnih usluga. Ovaj zakon pruža jasan i transparentan okvir koji će, nadamo se, privući još više investitora zainteresovanih za rad u Bosni i Hercegovini. Motivi javnih tijela za korištenje modela javno-privatnog partnerstva za obezbjeđenje objekata javne infrastrukture i pripadajućih javnih usluga su: bolje i dugoročno održavanje objekata javne infrastrukture, viši kvalitet i veća dosljednost u pružanju javnih usluga, bolje upravljanje rizicima, mogućnost za inovacije privatnog sektora u pogledu rješenja za projektovanje, izgradnju i pružanje usluga kao i pristup vještinama u privatnom sektoru koje ne postoje u javnom i mnoge druge. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo finaliziralo je podzakonske akte koji se odnose na regulaciju planiranja projekata i procesa odabira privatnog partnera za realizaciju tih projekata, sada slijedi obuka i implementacija Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Koje olakšice Kanton Sarajevo nudi stranim investitorima?

Osim konkurentnih poreskih stopa, nudimo različite podsticaje, nedavno smo usvojili Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2024. godinu koji je inovativan, obogaćen novim programima i prilagođen trenutnim potrebama tržišta. Godišnjim planom je planirano provođenje ukupno jedanaest pojedinačnih programa od kojih su tri potpuno nova, dva unaprijeđena i šest programa koji su se pokazali uspješnim u prethodnim godinama.

U kontekstu Sarajevo Business Foruma, najveća očekivanja imamo od programa "Poticaj direktnih stranih ulaganja - Podrška za osnivanje pravnog lica čiji je osnivač strani ulagač" koji smo ove godine osmislili u svrhu pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva i kojim je planirano da se stranim ulagačima koji se odluče na osnivanje pravnog lica u Kantonu Sarajevo dodijele sredstva u maksimalnom iznosu do 70.000 KM. Javni poziv po ovom programu planiramo objaviti u sedmom mjesecu i očekujemo veliki broj prijava. Godišnji plan je objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i o njemu se možete informisati putem linka i na prezentaciji koja će se održati u Domu Mladih 29.05.2024. godine sa početkom u 12 sati.

Ministarstvo privrede i Vlada Kantona Sarajevo aktivno rade na stvaranju povoljnog investicionog okruženja koje će omogućiti brz i efikasan početak poslovanja za strane investitore, a u tome nam pomažu i novosnovani Ured Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu i Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju.

Ministre Mijatoviću, imaćete priliku učestvovati na panelu "Investicioni i biznis poslovni uspjesi" na ovogodišnjem Sarajevo Business Forumu. Možete li nam otkriti glavne teme i ciljeve ovog panela?

Panel "Investicioni i biznis poslovni uspjesi" na Sarajevo Business Forumu fokusiraće se na demonstraciju konkretnih uspjeha koje smo postigli u privlačenju investicija i unapređenju poslovnog okruženja. Razgovarat ćemo o strateškim inicijativama koje su implementirane kako bi se poboljšala infrastruktura, tehnološki razvoj, kao i obrazovni sistem, što direktno utiče na privlačenje domaćih i stranih investitora. Na panelu ćemo

diskutovati o konkretnim primjerima uspješnih investicija i kako one doprinose ekonomskom rastu i razvoju našeg kantona, što je ključno za dalje privlačenje kapitala i podsticanje ekonomske aktivnosti. Naš cilj je da kroz ovakve događaje dodatno motivišemo potencijalne investitore da vide Kanton Sarajevo kao top destinaciju za svoje poslovne poduhvate.

Kakvu biste poruku željeli uputiti učesnicima Sarajevo Business Foruma i potencijalnim investitorima koji razmatraju Bosnu i Hercegovinu kao svoju sljedeću investicijsku destinaciju?

Svim učesnicima Sarajevo Business Foruma, kao i onima koji nas razmatraju za svoje buduće investicije, želim poručiti da su Bosna i Hercegovina, a posebno Kanton Sarajevo, otvoreni za poslovanje. Naša vrata su širom otvorena za sve koji žele da postanu dio naše rastuće ekonomije. Ovdje ćete naći povoljno poslovno okruženje, ali i partnerstvo koje cijeni inovacije, održivi razvoj i dugoročne odnose. Mi smo posvećeni pružanju podrške svakom investitoru kroz transparentne procese, povoljne poreske politike i stalne reforme koje olakšavaju poslovanje. Pridružite nam se u stvaranju bolje budućnosti za našu zajednicu, regiju i sve naše partnere. Vjerujem da zajedno možemo postići izvanredne uspjehe i unaprijediti kvalitet života naših građana.

O SARAJEVO BUSINESS FORUMU:

