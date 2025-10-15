Gradonačelnik Mostara obišao gradilište sportske dvorane, završeni radovi na montaži tribina

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić obišao je u srijedu, u pratnji direktora tvrtke Hering Ladislava Bevande i suradnika, radove na izgradnji Kulturno-sportskog centra u Mostaru. Tom prigodom gradonačelnik je svjedočio montaži posljednje tribine na sportskoj dvorani koja će imati kapacitet više od 5.000 sjedećih mjesta.

Višenamjenski prostor

Sportska dvorana će imati multifunkcionalnu namjenu, uključujući sportske aktivnosti, kulturne događaje, a na krovu će biti solarna elektrana, koja bi trebala imati 800 kW, priopćeno je iz Gradske uprave Grada Mostara.

Potpisivanjem ugovora o dodjeli kreditnih i grant sredstava za izgradnju Kulturno – sportskog centra u Mostaru s Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB) u iznosu od 12 milijuna eura osigurana su značajna financijska sredstva za završetak projekta.

Ugovor o kreditu potpisali su u srpnju ove godine vice-guverner Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) Tomáš Boček i ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, a isti je praćen s 1,5 milijuna eura grant sredstava od strane CEB.

Mostarski razvoj

Projekt izgradnje Kulturno – sportskog centra, odnosno sportske dvorane najkompleksniji je projekt u Mostaru čiji će završetak unaprijediti životni standard građana, sportsku i kulturnu ponudu.

Kulturno-sportski centar će imati 46.000 kvadratnih metara, a osim dvorane, planirana je izgradnja impozantnog trga koji bi trebao poslužiti kao središnje gradsko okupljalište.