Međunarodni forum solidarnosti donirao bolničke krevete Domu penzionera u Tuzli

Međunaordni forum solidarnosti – EMMAUS pokazao je humanost na djelu i pomogao Domu penzionera Tuzla nakon stravičnog požara.

Kako su saopćili, na osnovu ukazane potrebe Doma penzionera Tuzla nakon sinoćnjeg požara koji je zahvatio ovu ustanovu, MFS-EMMAUS je reagovao hitnom donacijom, uručivši 10 bolničkih kreveta sa madracima i kompletnim posteljinama, te deke i vlažne maramice.

- Donacija je realizirana kako bi se ublažile posljedice požara i osigurali osnovni uslovi za smještaj dislociranih korisnika doma. I dalje stojimo na raspolaganju za bilo koji vid podrške. Dobro se boljim vraća – poručili su.