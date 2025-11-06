U Kantonu Sarajevo besplatno čišćenje dimnjaka za 197 socijalno ugroženih domaćinstava

Akcija će trajati 30 dana, a u njenom provođenju učestvuje 11 dimnjačara

U KS besplatno čišćenje dimnjaka.

6.11.2025

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo započelo je akciju besplatnog čišćenja dimnjaka u 197 socijalno ugroženih domaćinstava na području Kantona Sarajevo.

Ova aktivnost provodi se u okviru projekta "Uređenje dimnjačarskog sektora u Kantonu Sarajevo", koji Ministarstvo implementira u saradnji s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), uz podršku Udruženja dimnjačara BiH i Centra za socijalni rad KS.

Akcija će trajati 30 dana, a u njenom provođenju učestvuje 11 dimnjačara.

Redovno i stručno održavanje dimnjaka smanjuje rizik od požara i trovanja ugljen-monoksidom, omogućava sigurnije i efikasnije grijanje te doprinosi potpunijem sagorijevanju goriva.

Na taj način se smanjuje emisija štetnih čestica i poboljšava kvalitet zraka u zimskom periodu, što direktno utiče na zaštitu zdravlja građana.

Realizacijom projekta Kanton Sarajevo i partneri potvrđuju svoju posvećenost unapređenju sigurnosti domaćinstava, modernizaciji komunalnih usluga i očuvanju okoliša, s ciljem stvaranja zdravijeg i kvalitetnijeg životnog okruženja za sve stanovnike, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

