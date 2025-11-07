Jasmina Akeljić imenovana za v.d. direktora Doma penzionera u Tuzli

Ekonomistica Jasmina Akeljić imenovana je za vršiteljicu dužnosti direktora Doma penzionera u Tuzli, odlučio je Upravni odbor ove javne ustanove nakon požara od 4. novembra, koji je odnio život 13 štićenika Doma, dok je četrdesetak osoba lakše i teže povrijeđeno, a na kraju je uslijedila i ostavka direktora Mirsada Bakalovića.

- Imenovanje Jasmine Akeljić je provedeno kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje ustanove nakon ostavke direktora - saopćeno je iz Gradske uprave Tuzla.

Jasmina Akeljić je dugogodišnja uposlenica Doma penzionera. Ranije je obavljala dužnost pomoćnice direktora, odnosno šefa Službe za ekonomsko-finansijske poslove, računovodstvo i javne nabavke.

Grad Tuzla i Gradsko vijeće najavili su da će, po završetku procjene šteta izazvanih požarom, osigurati sredstva iz budžeta i drugih izvora za obnovu Doma te unapređenje uslova boravka korisnika.