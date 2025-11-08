Čampari taraba za advokaturu

Nakon što je dugogodišnji državni teško kompromitirani tužilac Dubravko Čampara u aprilu ove godine podnio ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i predao zahtjev za upis u imenik advokata, njegov zahtjev i dalje je na čekanju.

Razlog za to je, kako saznaje „Avaz“, veliki otpor advokata u Sarajevu, koji ne žele da im bivši kompromitirani tužilac poznat po montiranju optužnica bude kolega.

Krivična djela

Procedura je takva da zahtjev dobije Upravni odbor Regionalne advokatske komore Sarajevo, oni ga proslijede Advokatskoj komori FBiH, koja donosi konačnu odluku.

Prema našim informacijama, Čampara još nije primljen u ovu komoru, izjašnjenje o tome je prolongirano, a najveći argument protiv njega, osim već brojnih afera za koje se veže, jeste i to da je skrivao iskaz u kojem je svjedok kazao da je pokušao ubiti advokata Senada Krehu.

Također, advokati ne žele da bude primljen u vremenu dok se vode istrage protiv njega. Riječ je o istrazi Tužilaštva BiH u predmetu „Dubrovnik“ u okviru koje su mu u aprilu oduzeti telefoni, kao i njegovom bratu Aljoši Čampari.

Sumnja se da je Dubravko Čampara, u saradnji s direktorom FUP-a Vahidinom Munjićem, pokušao diskreditirati svjedoke u predmetu „Black Tie“, koji se odnosi na narkokartel Edina Gačanina Tita. Posebno su spomenuti inspektori Marina Zović i Ibrahim Bešlija, koji su svjedočili da su pripadnici Specijalne jedinice FUP-a, kojom rukovodi Mustafa Selmanović, čuvali osumnjičenog narkobosa.

- Operativna akcija je realizirana zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela i ometanje rada pravosuđa, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Pretreseno je pet lokacija prilikom čega su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku – saopćeno je iz SIPA-e 24. aprila ove godine.

Protiv braće Čampara vodi se i istraga u vezi s nezakonitim korištenjem uređaja Kečer, (IMSI Catcher).

U oktobru prošle godine portal Istraga.ba je objavio slučaj kečer koji jasno pokazuje kako je porodica Čampara djelovala da zaštiti Vahidina Munjića i druge. Tokom mandata Aljoše Čampare kao federalnog ministra unutrašnjih poslova je nabavio kečere, odnosno uređaje koji mogu, preko bazne stanice, poslužiti da se u vaše ime i s vašeg broja telefona pošalju poruke na željenu adresu.

Dubravko Čampara se sumnjiči za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela i ometanje rada pravosuđa, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Mimo navedenih djela postoje i druga krivična djela, a prema saznanjima „Dnevnog avaza“, riječ je o mnogo težim krivičnim djelima od onih za koja je prvobitno iskazana sumnja i zbog kojih su oduzeti mobilni telefoni.

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio advokat Alen Nakić, „kao i svaki drugi učesnik, od pripravnika, suradnika, pa do advokata podliježe verifikaciji od Verifikacione komisije Federalne advokatske komore“.

Bez zvaničnog obavještavanja

- Ne bih se mogao izjašnjavati da li neko ispunjava ili ne ispunjava uvjete za upis u imenik advokata. Nije mi poznato, pogotovo ne službeno, da li je gospodin Čampara upisan u imenik Regionalne advokatske komore Sarajevo. Mi se zvanično ne obavještavamo o tome. Nadležan za upis je Upravni odbor, a što se tiče verifikacije, nadležna je Verifikaciona komisija advokatske komore Federacije BiH. Ako kandidat koji aplicira, prođe te dvije instance, onda prije započinjanja obavljanja advokatske djelatnosti on mora dati svečanu izjavu i tek nakon toga može početi obavljati advokatsku djelatnost. Smatram da će u cjelini, kako Regionalna, tako i Federalna, provesti zakonitu proceduru i odlučiti o tom kao i svakom drugom upisu, utvrditi da li postoji zakonom propisani uvjeti za upis određene osobe u imenik advokata i onda donijeti takvu odluku – kazao je Nakić.

Bez odgovora

Iako smo u četvrtak kontaktirali predsjednicu Advokatske/Odvjetničke komore FBiH, advokaticu iz Mostara Anu Primorac, predsjednicu Upravnog odbora, advokaticu iz Sarajeva Tanju Hadžagić vezano za to da li Čampara ispunjava uslove, one nisu mogle razgovarati o ovoj temi, s obzirom da je u tom momentu u toku bila sjednica Upravnog odbora. Također, kontaktirali smo i člana Upravnog odbora, advokata iz Sarajeva Armina Mušiju koji nam je kazao da pošaljemo upit, no do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.