Davor Bunoza za "Avaz": Ako odustanemo od populizma, evropske zakone bi mogli dobiti do kraja godine

Ministar pravde BiH Davor Bunoza govorio je za „Dnevni avaz“ o aktuelnoj političkoj situaciji, političkim nadmudrivanjima i evropskom putu.

Prva sjednica

Najavili ste početak rada Komisije za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Možete li pojasniti na kojem principu će funkcionirati, ko će biti njeni članovi i mislite li da je realno da se pronađe rješenje koje će zadovoljiti sve presude? Da li je moguće pronaći rješenja koja se tiču diskriminacije u izbornom procesu, a koja se mogu provesti bez izmjena Ustava?

- Usvojili smo u Vijeću ministara BiH Akcioni plan za provedbu odluka Sejdić-Finci, te je imenovana radna grupa od 12 članova, koju čine parlamentarci, ministri s različitih nivoa i bivši sudac Ustavnog suda BiH i profesori. Uskoro ćemo održati prvu sjednicu, ali isto tako održati i minimalno dvije javne rasprave, a do prijedloga do kojih eventualno dođemo iste ćemo dostaviti Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

Ne znam je li realno da dođemo do rješenja, ali smatram da nije realno da godinama ne pokušavamo provesti ove odluke i da o tome uopće ne razgovaramo. Vidjet ćemo prijedloge je li moguće provesti presude bez izmjena Ustava.

Kako komentirate agoniju u vezi s imenovanjem pregovarača? Je li porazno da umjesto rasprave o kvalitetima kandidata vodimo polemiku o tome ko treba imenovati glavnog pregovarača?

- Da, doista jeste porazno. U gotovo svim zemljama koje su imale ili imaju otvorene pregovore s EU, vlada je imenovala glavnog pregovarača. Glavni pregovarač neće sklapati međunarodne ugovore ili voditi vanjsku politiku, a mislim da je sasvim pogrešno da zakonodavno tijelo, i to samo Zastupnički dom, želi imenovati glavnog pregovarača.

Prema prijedlogu odluke Vijeća ministara BiH o osnivanju ureda zastupnika, uz glavnog pregovarača bila bi i dva zamjenika koji bi morali sarađivati.

Politička volja

Kada možemo očekivati u proceduri evropske zakone o VSTV-u i sudovima? Je li izgledno da se postigne saglasnost o tim pitanjima?

- Mi aktivno radimo na zakonu o VSTV-u i vjerujem da će se ovaj zakon naći uskoro na e-konsultacijama. U odnosu na zakon o Sudu BiH, nekoliko puta smo ovaj zakon stavljati na dnevni red Vijeća ministara, ali ne postoji politička volja da se ovaj zakon održi. Nedavno nije podržan ovaj zakon ni u Parlamentu, koji je bio prijedlog predstavnika Trojke, a uz Trojku samo su predstavnici HDZ-a podržali ovu verziju zakona. Na dnevnom redu Doma naroda se nalazi prijedlog zakona o Sudu BiH delegatkinje Pendeš koji je usklađen s mišljenjem Venecijanske komisije. Ako odustanemo od maksimalnih, isključivih i populističkih stavova, u ovoj godini možemo imati usvojena oba ova zakona.