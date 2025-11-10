Sjednica komiteta za naoružanje Oružanih snaga BiH danas u Sarajevu

U Sarajevu će danas biti održana dvadeset šesta sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES), u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.

U radu sjednice će učestvovati stalni članovi Komiteta: predstavnici MO i ZŠOS BiH, međunarodnih organizacija u BiH – Misije OSCE-a u BiH, UNDP-a u BiH, Evropske unije, NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, kao i predstavnici ambasada u BiH: SAD-a, Švicarske Konfederacije, SR Njemačke, Velike Britanije, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

Sjednica će biti održana u Domu Oružanih snaga BiH, s početkom u 11.00 sati, izjave za medije planirane su za 12.50 sati, najaljeno je iz Ministarstva odbrane BiH.