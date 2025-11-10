Koliko prihoda BiH ukupno može 'ubrati' od PDV-a

Dok su prihodi od indirektnih poreza za deset mjeseci ove godine iznosili 10 milijardi i 88 miliona KM i veći su za 544 miliona KM ili 5,7 posto u odnosu na isti period 2024. godine, dotle je nepoznanica koliko je onih koji nisu „ubrani“. Velikim dijelom je to i zbog neopažene ekonomije ili „sive“ ekonomije.

Likvidnost dužnika

S druge strane, iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH su na naš upit, a prema informacijama iz nadležnosti Odsjeka za prinudnu naplatu, naveli da ukupni dug na kraju oktobra iznosi 406.167.411,34 KM i manji je u odnosu na ukupan dug na kraju prethodne godine za iznos od 13.951.667,97 KM.

- Iznos ukupnog duga obuhvata dug po osnovu PDV-a, carine i akcize te se isti odnosi na period za prvih devet mjeseci tekuće godine s obzirom na to da rok za podnošenje PDV prijave za oktobar još nije istekao – kazali su za „Avaz“ iz UIO-a BiH.

Konstatirali su da organizacione jedinice Odsjeka za prinudnu naplatu redovno poduzimaju sve mjere prinudne naplate, ali naplata kroz postupak prinudne naplate ne zavisi samo od broja poduzetih mjera, već i od drugih faktora poput likvidnosti dužnika, otvorenog stečaja, likvidacije, ekonomskog stanja društva i slično.

Prinudna naplata

- U tekućoj godini za prvih 10 mjeseci organizacione jedinice Odsjeka za prinudnu naplatu poduzele su sve mjere prinudne naplate i naplatile 35.944.826,46 KM – naveli su za „Avaz“ iz UIO-a BiH.

U oktobru prikupljeno 1,8 milijardi KM

U oktobru je prikupljeno milijarda i 81 milion KM indirektnih poreza, što je za 31 milion KM više u odnosu na oktobar 2024. godine.

Uprava je za deset mjeseci 2025. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od milijardu i 822 miliona maraka.