Zoran Milanović razgovarao s liderima hrvatskih političkih stranaka iz BiH

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović razgovarao je danas s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine, koji su ujedno i izabrani predstavnici Hrvata u institucijama BiH.

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su Ilija Cvitanović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 (HDZ 1990), Mario Karamatić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS), Ivo Tadić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza (HDS), te Ivan Lukenda, dopredsjednik HSS-a.

Tokom razgovora, Milanović i predstavnici hrvatskih stranaka iz BiH razmijenili su stavove o političkoj situaciji u zemlji, s naglaskom na položaj i prava Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda. Sagovornici su predsjednika upoznali s aktivnostima koje provode, posebno u vezi s pripremom prijedloga novog izbornog zakona. Taj bi zakon, kako su istakli, trebalo da osigura legitimno predstavljanje Hrvata u svim državnim institucijama, uključujući i Predsjedništvo BiH.

Predstavnici su zahvalili Milanoviću na podršci koju pruža u zaštiti prava Hrvata u BiH, kao i na priznavanju uloge Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u odbrani BiH i Hrvatske.

Uz predsjednika Milanovića bili su i savjetnica za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić te pomoćnik savjetnika za vanjsku i evropsku politiku Ivan Mutavdžić.