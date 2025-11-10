GSSuBiH: Relicencirani potražni timovi iz Čapljine i Čitluka

Od 7. do 9. novembra, na području Parka prirode Blidinje održano je službeno relicenciranje potražnih timova, koje provodi Savez gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS), saopćeno je.

Testirani su ne samo stručnost već i povjerenje, odlučnost i predanost – temeljne vrijednosti svakog K9 tima. Potraži psi i njihovi vodiči nisu samo timovi, saveznici su u misiji života – spoj instinkta i razuma, srca i discipline, tišine i snage koja spašava, objavio je Savez gorskih službi spašavanja u BiH.

Timovi koji su ove godine uspješno obnovili licence su HGSS Čapljina (pas Floky i vodič Mateo Dadić) i HGSS Čitluk (pas Uma i vodič Danijel Prga).

Uz njih, na treningu je sudjelovala i stanica HGSS Posušje s njenim potražnim timom kojeg čine pas Dora i žena-vodič Matea.

Dora je mladi potražni pas još u fazi dresure. Iako još ne može biti službeno licenciran, već sad pokazuje zavidne rezultate, visoku motiviranost i izraženu predanost radu – iste vrijednosti prepoznatljive kod iskusnijih potražnih pasa. Prisustvo Dore na Blidinju simbol je budućnosti K9 Odjela – nove generacije pasa s vodičima koji će nastaviti važnu misiju s istim žarom i odgovornošću.

Komisija za potrage – Odjel K9 GSSuBiH djeluje od 2013. godine kada su licencirani prvi potražni psi. Iza svake licence i svakog certifikata su godine rada, bezbrojni treninzi i beskrajna odanost radu. Licenca, kao i relicenca, obuhvata sposobnost traganja za živim i preminulim osobama, čime se potvrđuje najviša razina stručnosti i spremnosti na sve situacije koje GSSuBiH jedini provodi na području Bosne i Hercegovine.

GSSuBiH zahvaljuje kolegama iz Hrvatske gorske službe spašavanja za dugogodišnju podršku, profesionalnu suradnju i prijateljstvo duže od desetljeća.

- Zajedno gradimo sustav koji ne poznaje granice – sustav koji ujedinjuje stručnost, iskustvo i humanost u zajedničkom cilju: spasiti svaki mogući život - navode iz ovog saveza.

Uprkos zahtjevnom planinskom terenu i teškim vremenskim uvjetima, svi timovi su pokazali izvrsnu spremnost, smirenost i povjerenje – ono što se ne može naučiti preko noći, nego se gradi godinama zajedničkog rada i međusobnog poštovanja.

Trud, predanost i zajedništvo dokaz su da Gorska služba spašavanja nije samo organizacija – to je poziv, obitelj i način života.

- Neka vas i dalje vodi snaga povjerenja između čovjeka i psa, ljubav prema prirodi i neugasiva želja da pomognete onima koji vas najviše trebaju - navedeno je u objavi.