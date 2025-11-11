Islamska zajednica o skandaloznoj izjavi Dodika: Pokušava sakriti propast njegove politike

Pozivaju Tužilaštvo i CIK BiH da reaguju na očito kršenje zakona

Reis Kavazović. Amel Emrić / Mina

S. S.

11.11.2025

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje sramni i primitivni istup smijenjenog predsjednika entiteta RS Milorada Dodika na predizbornom skupu u Istočnom Sarajevu.

Istovremeno, poziva Tužilaštvo i Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da reaguju na očito kršenje zakona.

U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Islamske zajednice se navodi da su u Islamskoj zajednici svjesni da istupi smijenjenog predsjednika entiteta RS pokazuju njegovu slabost i nemoć i da svojim glasačima nakon svih poraza i povlačenja pred državom nema ponuditi ništa do slijepe mržnje koja je na ovim prostorima već dovela do genocida nad Bošnjacima.

- Jasno je da ovakvim sramnim napadima na Bošnjake i druge muslimane Dodik pokušava sakriti propast njegove dosadašnje politike, ali to ne amnestira državne organe od provođenja zakona. Naprotiv - kaže se u saopćenju Islamske zajednice u BiH.  

