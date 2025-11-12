U Kantonu Sarajevo danas počinje vakcinacija protiv gripe

Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine osigurali su 7.540 besplatnih doza vakcina protiv gripe (Vaxigrip Tetra) koje su distribuirane u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Vakcinacija počinje danas u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine.
Iz Ministarstva zdravstva preporučuju vakcinaciju posebno rizičnih grupa, među kojima su:
- penzioneri i osobe starije od 65 godina
- hronični bolesnici
- lica s posebnim potrebama
- ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata
- trudnice
- imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca)
- zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama
- zaposleni u MUP-u KS
- zaposleni u javnom gradskom saobraćaju
- zaposleni u obrazovanju i kulturi
- novinari.
Svi koji žele primiti vakcinu dužni su posjedovati zdravstvenu knjižicu, kao i odgovarajući dokument kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih rizičnih grupa.