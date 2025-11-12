U Kantonu Sarajevo danas počinje vakcinacija protiv gripe

Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine osigurali su 7.540 besplatnih doza vakcina protiv gripe (Vaxigrip Tetra) koje su distribuirane u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vakcinacija počinje danas u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine.

Iz Ministarstva zdravstva preporučuju vakcinaciju posebno rizičnih grupa, među kojima su:

- penzioneri i osobe starije od 65 godina

- hronični bolesnici

- lica s posebnim potrebama

- ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata

- trudnice

- imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca)

- zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama

- zaposleni u MUP-u KS

- zaposleni u javnom gradskom saobraćaju

- zaposleni u obrazovanju i kulturi

- novinari.

Svi koji žele primiti vakcinu dužni su posjedovati zdravstvenu knjižicu, kao i odgovarajući dokument kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih rizičnih grupa.