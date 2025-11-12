Revizori dobili nalog da izvrše kontrolu OC Jahorina

Pored opozicionih poslanika, zaključak za upućivanje revizora za kontrolu poslovanja tog preduzeća podržao je Mazalica

A. O.

12.11.2025

Skupštinski odbor za reviziju uputio je zahtjev Službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske da OC Jahorina bude predmet revizije u narednoj godini.

Kako saznaje BN, Glavna služba za reviziju nije nikada vršila kontrolu poslovanja OC Jahorina, iako se često u medijima to preduzeće dovodilo u negativnom kontekstu kada je u pitanju utrošak finansijskih sredstava.

Pored opozicionih poslanika, zaključak za upućivanje revizora za kontrolu poslovanja tog preduzeća podržao je i šef poslaničkog kluba SNSD Srđan Mazalica za razliku od nekih njegovih kolega iz skupštinske većine koji nisu to podržali, a neki nisu ni bili na sjednici skupštinskog odbora za reviziju.

