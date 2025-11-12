Revizori dobili nalog da izvrše kontrolu OC Jahorina

Skupštinski odbor za reviziju uputio je zahtjev Službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske da OC Jahorina bude predmet revizije u narednoj godini.

Kako saznaje BN, Glavna služba za reviziju nije nikada vršila kontrolu poslovanja OC Jahorina, iako se često u medijima to preduzeće dovodilo u negativnom kontekstu kada je u pitanju utrošak finansijskih sredstava.

Pored opozicionih poslanika, zaključak za upućivanje revizora za kontrolu poslovanja tog preduzeća podržao je i šef poslaničkog kluba SNSD Srđan Mazalica za razliku od nekih njegovih kolega iz skupštinske većine koji nisu to podržali, a neki nisu ni bili na sjednici skupštinskog odbora za reviziju.