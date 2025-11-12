Grlić Radman o slučaju "Kovačević": "Presudom je očuvana konstitutivnost naroda u BiH"

Tokom rasprave u hrvatskom Saboru, ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman govorio je o presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu "Kovačević protiv Bosne i Hercegovine".

Kako je naveo, "Republika Hrvatska se kao treća strana uključila u ovaj slučaj jer je riječ o pitanju koje ima potencijalne dalekosežne posljedice za ustavni poredak i izborni sistem Bosne i Hercegovine, a time i za položaj Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u zemlji".

Grlić Radman je, prenose hrvatski mediji, istakao važnost očuvanja principa konstitutivnosti naroda u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, "koji je ujedno i temelj političke stabilnosti Bosne i Hercegovine".

Hrvatska je, kao potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma, pred Sudom pojasnila mehanizme daytonskog sustava, uspoređujući ga s federalnim praksama drugih zemalja, poput Švicarske, Belgije i Italije.

Politička pozadina

Grlić Radman je također upozorio na političku pozadinu tužbe, napominjući da se radi o pokušaju promjene ustavnog okvira Bosne i Hercegovine, s ciljem slabljenja načela konstitutivnosti naroda, što bi moglo narušiti daytonsku ravnotežu i destabilizirati zemlju, piše Večernji.ba.

Prema njegovim riječima, "presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava utvrdila je da je podnosilac tužbe manipulirao informacijama o nacionalnoj pripadnosti i zloupotrijebio pravo na tužbu, čime nije dokazao diskriminaciju u ostvarivanju biračkog prava".

Važna pravna orijentacija

Grlić Radman je naglasio i da Sud nije osporio mehanizme podjele vlasti uspostavljene Dejtonskim sporazumom, "potvrđujući da su u skladu s načelima Evropske konvencije o ljudskim pravima, uz obavezu osiguravanja svim građanima mogućnosti kandidiranja bez diskriminacije".

Na kraju je zaključio da "ova presuda predstavlja važnu pravnu orijentaciju za političke predstavnike Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao i za Hrvatsku, u očuvanju načela konstitutivnosti naroda unutar dejtonskog ustavnog okvira", te je pozvao na nastavak konstruktivnog dijaloga o reformama u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine.