Emrić nakon podnošenja prijave protiv Dodika za "Avaz": Ovo nije prvi put da vrijeđa Bošnjake, njemu smetaju ezani

Neophodno je bilo reagirati na način da se podnese krivična prijava prema Tužilaštvu BiH, kaže za „Avaz“ Jasmin Emrić, zastupnik u u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon što je danas, zajedno s kolegom Šemsudinom Mehmedovićem, podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog govora mržnje na predizbornim skupovima stranke.

Krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH su podnijeli zbog osnovane sumnje da je Dodik, bivši predsjednik entiteta Republika Srpska, a koji se, navodi Emrić i dalje tako predstavlja i ponaša, počinio krivično djelo iz člana 145 a, stav 1.KZ BiH.

- Dakle, on je na predizbornom skupu SNSD-a 10. novembra u Istočnom Sarajevu na najekstremniji način pokazao mržnju prema muslimanima u BiH, vrijeđao je istovremeno Bošnjake i Turke, a cjelokupno njegovo ponašanje i govor mržnje, raspirivanje tenzija među etničkim grupama je inkriminirano odredbama Krivičnog zakona BiH i svakako očekujemo da će Tužilaštvo BiH po službenoj dužnosti, a posebno po našoj krivičnoj prijavi postupati na isti način kako reagira u drugim dijelovima BiH - govori Emrić.

Jednak tretman

Naglašava da se Zakon mora na isti način provoditi i da svi počinitelji krivičnih djela moraju jednako biti tretirani tako da Tužilaštvo BiH mora postupati u skladu sa Zakonom, kako kaže, i u Bužimu i u Laktašima i bilo kojem drugom mjestu u BiH.

Emrić ukazuje i na to da počinioci krivičnih djela ne smiju biti zaštićeni političkim pozicijama i moći koju crpe iz dosadašnjih funkcija koje su obavljali i Tužilaštvo BiH, iznosi, mora pokazati da je nepristrasno, neovisno i da je spremno da djeluje.

- Očekivano je da će Milorad Dodik nastaviti na isti način kako je i naučio prethodnih godina. Ovo nije prvi put da on čini ovo krivično djelo, da vrijeđa muslimane, Bošnjake, njemu smetaju ezani, sve smo to slušali i gledali prethodnih mjeseci i godina, ali je on dodatno ohrabren postupanjem Tužilaštva BiH koje je obustavilo istragu protiv njega zbog toga što je počinio najviše krivično djelo napad na ustavni poredak - govori nam Emrić.

Najteže krivično djelo

Dodik je, nastavlja on, predvodio secesionističku grupu koja je pripremala, organizirala, sudjelovala u usvajanju neustavnih zakona kojima se svrgavaju najviše institucije BiH.

- Dakle, počinili su najteže krivično djelo, a Tužilaštvo BiH uz sve dokaze koji postoje, koji su javno dostupni obustavlja istragu, što je skandalozno i nedopustivo. Naravno, osokoljen i ohrabren svojom moći, svojim utjecajem prema Tužilaštvu, jer nesumnjivo je da se tu radi o političkom utjecaju, on nastavlja dalje da vrijeđa, da raspiruje mržnju prema Bošnjacima, prema muslimanima, pa i prema Turcima koji žive u BiH. Ovo zaslužuje najozbiljniju intervenciju Tužilaštva BiH - poručuje Emrić.