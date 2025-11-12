Pašić podnio krivičnu prijavu protiv Kajganića zbog slučaja Dodik

Zamjenik glavnog državnog tužioca Džermin Pašić podnio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv svog šefa Milanka Kajganića, glavnog tužioca, i tužiteljice Vedrane Mijović zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, saznaje Detektor.

Pašić je Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Državnog tužilaštva u srijedu, 12. novembra, predao prijavu protiv Kajganića i Mijović zbog sumnje da su štitili Dodika i drugu dvojicu osumnjičenih, potvrdio je Detektoru izvor iz pravosuđa.

Kako se navodi u prijavi u koju je Detektor imao uvid, ona se dostavlja i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Uredu disciplinskog tužioca, Komisiji za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Uredu visokog predstavnika, Delegaciji Evropske unije u BiH te Misiji OSCE-a u BiH.

Pašić nije želio za Detektor komentarisati krivičnu prijavu.

Zloupotreba položaja

U prijavi se navodi da su Kajganić i Mijović u periodu od 22. januara 2025. do 3. novembra 2025. godine, da bi zaštitili Radovana Viškovića, Milorada Dodika i Nenada Stevandića od vođenja krivičnog postupka za krivično djelo “napad na ustavni poredak”, počinili krivično djelo “zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja”.

Kako je u prijavi navedeno, nakon formiranja predmeta u Tužilaštvu, on je automatskom dodjelom predmeta signiran na postupanje Vedrani Mijović kojoj je potom, odlukom glavnog tužioca, 24. januara 2025. godine pridružen zajednički istražni tim.

Taj tim je donio rješenje o provođenju, a potom i proširenju istrage protiv Radovana Viškovića, Milorada Dodika i Nenada Stevandića zbog sumnje da su počinili krivično djelo “napad na ustavni poredak”.

Na osnovu toga upućen je prijedlog za određivanje pritvora, koji je Sud BiH prihvatio, te naredio raspisivanje potjernice.

Pašić u prijavi navodi da su Kajganić i Mijović imali dogovor da zadrže Mijović kao jedinu tužiteljicu tokom istrage čime je, kako navodi Pašić u prijavi, Kajganić “iskoristio službeni položaj glavnog tužioca” i donio odluku u junu 2025. godine kojom su stavljene van snage odluke o formiranju tužilačkog tima.

Dalje se dodaje da je dogovoreno ukidanje pritvora i povlačenje raspisanih potjernica, što Pašić smatra prekoračenjem ovlasti kao i stupanje u kontakt s osumnjičenim i njihovim advokatom. Dalje se navodi da je 4. i 9. jula, suprotno Zakonu o krivičnom postupku te rješenju o pritvoru i raspisanim potjernicama, “osumnjičene – koji su na njima poznat način pristupili u službene prostorije Tužilaštva – drugoprijavljena ispitala na zapisnik, a potom Sudu podnijela prijedloge za ukidanje mjere pritvora, a da policijski organ nije obavijestila o prisustvu osumnjičenih”.

Zbog toga Dodik, Višković i Stevandić nisu lišeni slobode ili zadržani, niti sprovedeni u Sud u skladu sa donesenim odlukama.

Time je, bez prethodnog opoziva naredbe Tužilaštva i obavještavanja policijskih agencija kojima je izdata zbog postojanja pritvorskih razloga, osumnjičenima omogućen izlazak iz službenih prostorija, pri čemu Sudu nisu predložene mjere obezbjeđenja postupka po pritvorskim razlozima, navodi se u prijavi.

Nakon toga je, s ciljem stvaranja uslova za donošenje odluke kojom će se obustaviti istraga u ovom predmetu bez interne kontrole, Vedrana Mijović – uz saglasnost Milanka Kajganića – saslušala rukovodioca Odjela i time onemogućila da vrši nadzor nad radom u ovom predmetu, te je 30. oktobra 2025. godine Mijović, uz saglasnost Kajganića, donijela naredbu o obustavi istrage protiv Dodika, Stevandića i Viškovića.

Službene dužnosti

“(…) a da prethodno nisu izvršili svoje službene dužnosti gonjenja učinilaca krivičnog djela i okončali istragu s dovoljno razjašnjenim stanjem stvari, niti su o donesenoj odluci obavijestili oštećenog (Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine), čime su učinili neefikasnim osiguranje ustavnog poretka BiH i poštivanja zakonitosti na njenoj teritoriji”, navedeno je.

Ovime su Viškoviću, Dodiku i Stevandiću učinili korist u vidu zaštite od vođenja krivičnog postupka pred Tužilaštvom i Sudom Bone i Hercegovine, odnosno spriječili postupak utvrđivanja njihove krivične odgovornosti za radnje krivičnog djela, svjesni postojanja stvarnih razloga za obezbjeđenje prisustva osumnjičenih i uspješno vođenje postupka, kao i postojanja dokaza o svršenom krivičnom djelu za koje su bili osumnjičeni, navodi se u prijavi.

U spisku dokaza koji se navode u prijavi, Pašić je priložio dopis Visokom sudskom i tužilačkom vijeću o kontinuiranim radnjama ugrožavanja prava i nezavisnosti od 7. oktobra 2025. godine.

Glasnogovornik Tužilaštva BiH je na usmeni upit za potvrdu primanja krivične prijave i komentar zatražio pismeni upit na koji nije odgovoreno do trenutka objave teksta. Kajganić nije odgovorio na pozive i poruke za komentar, dok je Mijović novinare uputila na glasnogovornika Tužilaštva BiH.