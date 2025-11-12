Salkić upozorava: Dodik već 20 godina oblikuje javni prostor i odgaja one koji mu aplaudiraju

Bosnom i Hercegovinom još odjekuje govor Milorada Dodika, pun mržnje i omalovažavanja Bošnjaka. Zastupnik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić upozorava da posljedice ovakvih istupa traju decenijama.

- Izvjesno je da će u budućnosti biti mnogo problema da se neutralizira sve ono što je Dodik postigao mržnjom i politikom podjela - kazao je Salkić.

On podsjeća da je Tužilaštvo sada suočeno s ogromnom odgovornošću da pokaže da svi građani i počinioci krivičnih djela tretirani jednako:

- Sada je na Tužilaštvu ogromna odgovornost da dokažu da ne vladaju dvostruki aršini jer za neke počinioce krivičnih djela, koja su nerijetko manja po obimu, oni se privode, saslušavaju i procesuiraju, dok neki drugi koji počine teža krivična djela, poput ovoga o kojem pričamo, imaju gotovo neograničenu toleranciju. Kao rezultat toga, ti isti nastavljaju i pojačavaju opseg tih djela i tako kontaminiraju javni prostor. Tužilaštvo, dakle, sad mora odraditi svoj dio posla kako bi sve nas uvjerili da smo svi isti pred zakonom. Ukoliko se to ne desi, javnost i svi građani će s razlogom sumnjati da postoje oni nad kojima se zakon neće provoditi - precizira Salkić.

On također ističe da Milorad Dodik već 20 godina oblikuje javni prostor i odgaja one koji mu aplaudiraju:

- Sve smo to vidjeli, od nepoštovanja i nepriznavanja Suda do donošenja protivustavnih zakona i kontinuiranog negiranja genocida, vrijeđanja žrtava i širenja mržnje prema jednom od konstitutivnih naroda. On, dakle, i tim radnjama krši i Ustav RS i Ustav Bosne i Hercegovine. A svaki put je sve gore jer Tužilaštvo ne radi svoj posao. Također nas ne treba iznenaditi ni aplauz koji je dobio nakon govora jer nemojte zaboraviti da Milorad Dodik već 20 godina odgaja te koji su mu aplaudirali. Izvjesno je da će u budućnosti biti mnogo problema da se neutralizira sve ono što je Dodik postigao mržnjom i politikom podjela - zaključuje Salkić za Hayat.