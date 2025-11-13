U toku ročište za mjere zabrane u slučaju "Spengavanje": Da li će Munjić, Mušinović i ostali moći obavljati funkcije

U toku je ročište v.d. direktora FUP-a Vahidinu Munjiću, direktoru Policijske akademije FMUP-a Ervinu Mušinoviću, inspektoru FUP-a Muhamedu Ohranoviću i šefici kabineta premijera FBiH Arijani Huseinović-Ajanović.

Danas će se raspravljati o mjerama zabrane koje je tražio POSKOK.

Za njih se traže mjere zabrane obavljanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti,posjećivanja određenih mjesta i sastajanja sa određenim osobama.

Riječ je o aferi "Spengavanje", gdje je POSKOK odlučio da postupa nakon prepiski koje su se pojavile u medijskom prostoru.