Mehmedović: Bosna i Hercegovina mora dobiti moderan javni servis kakav zaslužuje

Bosna i Hercegovina mora dobiti moderan javni servis kakav zaslužuje, a novinari i svi uposlenici BHRT-a uslove za rad i primanja na najvišem nivou, izjavio je danas za Fenu zastupnik u Predstavničkom domu državnog parlamenta i lider pokreta Naprijed! Šemsudin Mehmedović.

Kako je rekao, neophodna je suštinska reforma i riješavanje statusa te institucije koju Dodikov SNSD godinama pokušava uništiti i preko nje ucjenjivati državu.

- Status BHRT-a nije pitanje ovogodišnjeg budžeta nego sudbine države - javni servis dijeli njenu sudbinu i dok se država ne počne voditi pravim evropskim i prosperitetnim putem stvari će biti ovakve kakve su danas - rekao je Mehmedović.

Budžet koji je na stolu, naglasio je, daleko je od minimuma koji je neophodan, ali donosi ključno povećanje primanja za policajce i vojnike te državne službenike koji su dovedeni na prosjački štap.

- To je jedino vrijedno spomena, a kada BiH dobije novu vlast, nove ministre i premijere i ključne ljude onda će biti moguće strateški i suštinski popravljati stvari. Ovo je sad samo drži vodu dok majstori odu. Izbori se bliže i neka građani dobro vide hoće li da sve ostane kako jeste i stabilno ide nazad ili ćemo sve uzeti u svoje ruke zavrnuti rukave i urediti svoj život kao što su to uradili i svi ostali Evropljani - zaključio je Mehmedović.