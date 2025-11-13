Osobe s američke crne liste bez rješenja: Rade skoro dvije godine bez plaće

Nakon što je s OFAC-ove liste Ministarstva finansija SAD sklonjeno gotovo kompletno rukovodstvo RS, na njoj je ostalo još svega nekoliko zvaničnika iz BiH. Osim njih, tu su i osobe koje su se povezivale s terorizmom, organiziranim kriminalom, kao i stranka SDS.

Političko rukovodstvo Republike Srpske je doživjelo svojevrsnu amnestiju, mogu ponovo otvoriti račune i putovati gdje god žele, s izuzetkom predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji ima zabranu ulaska u nekoliko evropskih zemalja.

Putem pošte

Ipak, zvaničnici iz RS, bez obzira što su bili na crnoj listi i nisu mogli koristiti kartice, plaću su dobijali putem pošte, dok osobe s crne liste iz Federacije BiH nisu uspjele pronaći rješenje za isplatu plaća već skoro dvije godine. Ovu informaciju nam je potvrdio Marinko Čavara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

- Za nas troje iz FBiH ne. Tužiteljice Tužilaštva BiH Dijana Kajmaković i Gordana Tadić i ja od februara mjeseca 2024. godine ne primamo ni plaće ni ostale naknade na temelju radnog odnosa – kazao je Čavara za „Avaz“.

Isplata penzije

Na crnoj listi se nalazi i bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić, koji se trenutno nalazi na izvršavanju zatvorske kazne. Bivši kompromitirani direktor OSA-e Osman Mehmedagić je također pod sankcijama SAD, no nije poznato da li je pronašao rješenje na koji način će mu biti isplaćena penzija.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Marinko Čavara je predlagao inicijativu da se omogući isplata plaća u kešu za zvaničnike kojima je iz nekog razloga onemogućeno drugačije je isplatiti, no to nije dobilo dovoljnu podršku u Parlamentu.