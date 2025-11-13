Suđenje za genocid u Srebrenici: Autobusima iz Bratunca prevezeni u selo Petkovci

Na suđenju za genocid u Srebrenici počinjen u julu 1995., svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je bio u pratnji ljudi koji su autobusima prevezeni iz Bratunca u selo Petkovci na području Zvornika.

Zoran Kovačević kazao je da je bio komandir Četvrte čete u Bratunačkoj brigadi. Naveo je da su pripadnici čete uglavnom bili stariji ljudi iz Srebrenice i da su držali linije iznad Čauša i Zalazja.

On je rekao da je prije akcije u Srebrenici traženo da pošalje nekoliko ljudi iz čete, ali da nije niko otišao jer ih nije bilo puno. Kad je počela akcija rečeno im je da siđu u Potočare.

- Mi smo krenuli gdje su bile muslimanske straže. Ušli smo u par rovova, zatekli smo metalne tanjire, u njima je bio doručak... nisu pojeli - prisjetio se Kovačević.

Izgledali jadno i čemerno

On je rekao da tu nisu nikog vidjeli, a da su grupu civila zatekli u Pećištima. Naveo je da su izgledali jadno i čemerno, ali da ni oni nisu izgledali puno bolje.

Svjedok je rekao da je u Potočarima vidio komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Uvečer je dobio naredbu da njegova četa dođe u Bratunac radi obezbijeđena civila i otišli su sutradan ujutro.

- Pun je Bratunac bio autobusa i kamiona sa narodom... bilo je i žena i djece - naveo je svjedok.

Vidio je pripadnike Vojne policije, kao i oficire Popovića i Bearu, koji su, kako je naveo, vodili akciju. Kazao je da im je bezbjednjak Momir Nikolić rekao da obezbjeđuju autobuse i da su ušli po dvojica.

Dobili vodiče

Kovačević je rekao da su krenuli prema Zvorniku, te da su stali kod komande Zvorničke brigade. Ispričao je da je tu izašao bezbjednjak te brigade Nikolić i da su dobili vodiče kako bi nastavili vožnju.

- Dolazimo u selo, piše Petkovci. Oni izlaze kompletno, primaju ih ljudi - naveo je svjedok.

Dodao je da su uniformisana lica bila poredana i da su udarali muškarce dok su izlazili s rukama podignutim na potiljku.

Kovačević je rekao da je u autu u kojem je on bio bila i jedna žena kojoj je govorio da izađe kad su se bili zaustavili u Hranči, ali da se ona nije htjela odvojiti od supruga za koga se nedugo prije toga bila udala. Rekao je da se ne sjeća da je tu ženu vidio u Petkovcima.

Ubijeni ljudi iz autobusa

Svjedok je naveo da je poslije dva mjeseca čuo da su ljudi iz autobusa ubijeni. Kako je kazao, bio je uvjeren da idu na razmjenu.

Rajko Milić, Miodrag Pavlović, Radenko Zarić, Vukašin Drašković i Milan Tomić optuženi su u svojstvu pripadnika Vojne policije Zvorničke i Bratunačke brigade za zarobljavanje i zatvaranje najmanje 829 bošnjačkih muškaraca i dječaka u školu u zvorničkom selu Roćević, te njihovom transportu i strijeljanju na obali Drine u Kozluku.

Ratko Mladić, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Momir Nikolić i Drago Nikolić osuđeni su u Haškom tribunalu za genocid u Srebrenici na dugogodišnje i doživotne kazne zatvora.

Suđenje se nastavlja 27. novembra.