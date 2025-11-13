Potpisan ugovor o nabavci školskog namještaja vrijednog gotovo četiri miliona KM

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo potpisalo je danas ugovor o nabavci školskog namještaja u vrijednosti od gotovo četiri miliona KM s firmom R&S. Projektom je predviđena nabavka školskih klupa, stolica, katedri, tabli, ormara, zidnih vješalica, stolova za računare i radnih stolova za tehničke kabinete.

Sigurno okruženje

Zahvaljujući investiciji, svaka škola u Kantonu Sarajevo dobit će po dva potpuno opremljena kabineta, čime će se učenicima i nastavnicima osigurati savremeno, funkcionalno i sigurno okruženje za učenje i rad.

Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović istakla je da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata sistemskog opremanja škola u posljednjim godinama.

- Po prvi put sistemski i namjenski nabavljamo školski namještaj za sve škole u Kantonu Sarajevo. Naš cilj je da svako dijete i svaki nastavnik imaju ugodno, sigurno i inspirativno okruženje za učenje i rad. Ova nabavka je važan korak ka standardizaciji i modernizaciji školskog prostora, što direktno doprinosi kvalitetu nastave i zadovoljstvu učenika i nastavnika - poručila je ministrica.

Direktor firme R&S Kemal Selmanagić je kazao da će isporučiti kompletan namještaj za dvije učionice u svakoj školi – katedre, klupe, ormare, vješalice – sve što čini modernu učionicu.

- Posebno smo ponosni što će sav namještaj biti proizveden u Bosni i Hercegovini, čime potvrđujemo da domaća industrija može odgovoriti najvišim standardima kvaliteta - istakao je Selmanagić.

Bolji uslovi

Ovaj projekt predstavlja nastavak kontinuiranih ulaganja Ministarstva u stvaranje boljih uslova za učenje i rad u školama Kantona Sarajevo.

Samo u posljednje tri godine uloženo je više od 88 miliona KM u modernizaciju školskog prostora – od unapređenja mrežne infrastrukture i IT opreme, do opremanja kabineta informatike, biologije, hemije i fizike.

Obnovljene su školske kantine i restorani, nabavljena sportska oprema i ormarići za učenike, te podržani deseci manjih investicionih projekata u osnovnim i srednjim školama, saopćila je Služba za protokol i press KS.