Evropa ulazi u novu eru, BiH mora da prati

Evropska unija zvanično je usvojila Evropsku regulativu o digitalnom identitetu (EU 2024/1183), čime je otvoren put za uvođenje EU Digital Identity Walleta – digitalnog novčanika koji bi građanima omogućio sigurno online potvrđivanje identiteta i korištenje brojnih usluga u digitalnom prostoru.

Svaka država članica EU obavezna je do 2026. godine osigurati najmanje jednu verziju ovog novčanika za svoje građane, rezidente i preduzeća, a novi sistem predstavlja najambiciozniji digitalni projekt Unije do sada.

Važan iskorak

EU digitalni novčanik zamišljen je kao pouzdano, sigurno i privatno sredstvo identifikacije. Građani će putem mobilne aplikacije moći dokazati svoj identitet prilikom korištenja javnih i privatnih usluga, čuvati digitalne verzije ličnih dokumenata poput lične karte, vozačke dozvole, zdravstvenih potvrda, diploma ili certifikata, te elektronski potpisivati dokumente s punom pravnom snagom.

Evropska komisija naglašava da korisnici zadržavaju potpunu kontrolu nad svojim podacima, bez praćenja i profiliranja, uz visok nivo sigurnosti i privatnosti.

Praktično, to znači da će procesi poput otvaranja bankovnog računa, upisa na univerzitet, apliciranja za posao u drugoj zemlji ili pristupa zdravstvenim i administrativnim uslugama biti znatno jednostavniji i brži. Digitalni novčanik omogućit će identifikaciju jednim klikom, a dokumenti će se moći dijeliti samo u opsegu koji korisnik odabere.

Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije i ne podliježe obavezama iz nove regulative, digitalni identitet predstavlja važan iskorak prema modernizaciji javne uprave i približavanju evropskim standardima.

Ako želi omogućiti građanima kompatibilnost sa evropskim digitalnim okruženjem, BiH bi trebala razviti sopstveni sistem digitalnog identiteta zasnovan na sigurnim državnim infrastrukturnim rješenjima i uskladiti zakone s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima definisanim na nivou EU.

Novi alat

U praksi, to podrazumijeva uključivanje zdravstva, obrazovanja, bankarskog sektora, javne uprave i drugih servisa u jedinstveni digitalni ekosistem koji omogućava elektronsku identifikaciju i digitalne dokumente.

Evropski digitalni novčanik najavljen je kao alat koji će u potpunosti promijeniti način na koji građani komuniciraju s institucijama i preduzećima. Transparentniji, sigurniji i brži procesi smanjit će administrativno opterećenje, povećati efikasnost i otvoriti prostor za nove digitalne usluge.

Za BiH, koja još uvijek prolazi kroz fragmentiranu i sporiju digitalnu transformaciju, ovo je prilika da napravi iskorak prema savremenim rješenjima i postane dio šire evropske digitalne infrastrukture.

Prof. Živko: Taj proces BiH treba započeti

Dr. sc. Igor Živko, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostar kaže za „Dnevni avaz“ da bi uvođenje digitalnog novčanika trebalo donijeti koristi građanima, poslovnom i javnom sektoru unutar pojedine zemlje članice EU i na području cijele EU.

-Za građane će olakšati pristup edukaciji i traženju posla, pojednostavljenje plaćanja, odnosno, jednostavnija autorizacija, putovanja, poput osiguranja avionskih karata ili rezervacija hotela. Poslovni i javni sektor imat će lakši pristup poslovnim i javnim uslugama, zaštiti podataka, smanjenju prijevara, digitalizaciji poslovanja i javnoj upravi. Međutim, uvođenje ovih riješenja ograničit će pristup ili usporiti pristup istim uslugama za korisnike iz BiH. BiH se kao zemlji koja teži ulasku u EU i ima visoku vezanost za interno tržište EU nameće potreba razvoja ovakve tehničke inovacije – objasnio je prof. Živko u izjavi za „Dnevni avaz“.

Taj proces, naglašava, treba započeti jer je uvjetovan ekonomskim odnosima i poslovanjem sa EU.