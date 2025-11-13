Benjamina Karić za italijanske medije o "Sarajevo Safariju": "Bogati i moćni pretvorili su horor u hobi"

Bivša gradonačelnica Sarajeva, a sada načelnica Novog Sarajeva, Benjamina Karić, otvoreno je govorila o stravičnim događajima tokom opsade Sarajeva i ulozi stranih snajperista, u intervjuu za italijanski list La Repubblica.

- Osjetila sam institucionalnu, ali prije svega moralnu i ljudsku obavezu da reagujem. Zbog toga sam podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica za ubistvo mojih sugrađana - kazala je Karić.

Na pitanje kada je saznala za strane snajperiste koji su pucali po civilima, Karić je odgovorila:

- Prvi put sam čula za slučaj poznat kao "Sarajevo safari" 2022. godine, kada je izašao dokumentarni film istog naziva reditelja Mirana Zupanića. Tada sam bila gradonačelnica i odmah sam podnijela prijavu.

Kontakti sa svjedocima

O svojim kontaktima sa svjedocima ovih događaja, Karić kaže:

- Srela sam osobe koje su preživjele napade snajperista, kao i svjedoke tih užasnih zločina. Kao gradonačelnica, advokat, ali prije svega kao Sarajka, koja je lako mogla biti među žrtvama, znala sam da moram djelovati. Prijavu sam podnijela Tužilaštvu Bosne i Hercegovine 2022. godine, a 2025. sam je uputila i tužilaštvu u Milanu. Danas je taj slučaj dio istrage u Milanu.

Upitana o identitetu i društvenom statusu snajperista, Karić je rekla:

- Ne znam mnogo o onima koji su, prema dostupnim informacijama, plaćali za ubistva građana Sarajeva. Ono što je jasno jeste da se radi o bogatim i uticajnim osobama, pripadnicima društvene elite, za koje je lov, njihov hobi, poprimio monstruozne i nehumane razmjere.

Očekivanja od istrage

O očekivanjima od daljeg toka istrage, Karić je naglasila:

- Sada prepuštam tužiocima u Milanu i Sarajevu da rade svoj posao. Stavila sam se na raspolaganje tužiocu u Milanu i spremna sam sarađivati kao svjedok. Jučer sam ponovo poslala službeni zahtjev Tužilaštvu Bosne i Hercegovine za informacije o trenutnom stanju istrage. Ono što je 2022. izgledalo daleko, danas je tema u medijima širom svijeta. Postoji cijeli tim ljudi, neumornih, koji se bore da prijava ne ostane mrtvo slovo na papiru. Naši najmlađi, nakon toliko godina, zaslužuju pravdu.