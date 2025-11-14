U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: I Konaković je meni psovao majku

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: I Konaković je meni psovao majku.

Kazao je ovo u intervjuu za "Avaz" Dušan Tomić, novi advokat Amira Pašića Faće. Govorio je o djelu za koje se sumnjiči Faćo, mjeri pritvora koja mu je izrečena te o proširenju istrage.

Pašić je glas stotina hiljada obespravljenih ljudi, sve što Faćo govori ja prvi potpisujem osim vulgarnosti i psovki, rekao je njegov advokat Tomić

Donosimo vam i šokantnu ispovijest Danje Bajtarević Bašić, pacijentice klinike za oplodnju koja se zatvorila.

Adnan Aganović najavio sutrašnji meč Zmajeva protiv Rumunije. Tvrdi da bi BiH za nekoliko godina mogla biti evropska fudbalska sila.

Toni Kraljević, federalni ministar finansija, predstavio reformski okvir koji će modernizirati fiskalni sistem u skladu s praksama država EU.

Nenad Marković za "Avaz" govorio o odluci Aleksandra Lazića da otkaže dolazak na reprezentativno okupljanje.

Stanje za koje su svi krivi: Lov u Brčkom zabranjen 16 godina, lovci prodali opremu.

Sve veći broj pasa lutalica na ulicama Kaknja: Zakon se ne provodi, inspekcije ne rade svoj posao.

Upozorenje prije usvajanja: Kantonalni uposlenici traže da se u budžet KS za 2026. uvrsti cjelokupan dug po sudskim presudama.

Okončana najduža blokada američke vlade u historiji: Tramp potpisao sporazum.

Pretreseni su poslovni i stambeni objekti, te pokretne stvari: SIPA hapsila zbog izrabljivanja, žena puštena nakon ispitivanja.

Voditeljica i urednica BHT-a Zvezdana Stojaković za "Dnevni avaz" otkriva tajne televizijske profesije, a voditelj Saša Delić je govorio o svojoj karijeri.

Za naš list o svom novom izdanju, stvaralaštvu i dvjema stranama svoje ličnosti govorila je Sajsi MC.

