Mašić: Provjera porijekla imovine će ozbiljno pročistiti bh. politiku

Član Predsjedništva SDP BiH i predsjednik Kluba poslanika SDP BiH u Parlamentu Federacije BiH Damir Mašić, bio je jedan od uvodničara Regionalnog PLENUMA 2025. u Podgorici na panelu „Demokratske alternative: izgradnja evropske budućnosti Zapadnog Balkana“ na kojem je razgovarano o strategijama i politikama koje utiču na reformski kurs.

Izaći iz stagnacije

Na ovom panelu su uvodničari bili i Danijel Živković predsjednik DPS Crne Gore, Srđan Milivojević predsjednik Demokratske stranke iz Srbije (DS) i Venko Filipče predsjednik Socijaldemokratske unije Makedonije (SDSM).

Posebna pažnja na panelu bila je posvećena pitanju kako izaći iz ciklusa stagnacije i ponuditi demokratsku alternativu - izgradnju evropske budućnosti Zapadnog Balkana? U tom kontekstu Mašić je posebno istakao da je ključni preduslov bilo koje vrste progresa, kako u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama regije, da imamo nezavisno, nepristrasno, funkcionalno i hrabro pravosuđe koje će se bez oklijevanja uhvatiti u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom, a posebno onom sa političkom pozadinom.

“Danas u Bosni i Hercegovini više od 90 posto problema, sa kojima se kao društvo suočavamo, pravi mali broj pojedinaca iz politike koji nisu u stanju da objasne porijeklo svoje imovine. Ukoliko bi pravosudni organi radili svoj posao, ti pojedinci više ne bi bili u prilici praviti te probleme, jer bi umjesto toga na optuženičkim klupama diljem Bosne i Hercegovine odgovarali na vrlo neugodna pitanja oko porijekla svoje imovine i ostalih nezakonitih radnji koje se vezuju za njih. Zato je provjera porijekla imovine jedan od ključnih prioriteta koji će, u punom smislu te riječi, ozbiljno pročistiti bh politiku, a samim tim i naše društvo”, istakao je Mašić.

Delegacije Evropske unije u zemljama zapadnog Balkana pozvane su da bez oklijevanja nazivaju stvari pravim imenima i direktno imenuju odgovorne za zastoje na EU putu u zemljama regije. U tom kontekstu Mašić je poručio da Evropska unija u Bosni i Hercegovini ne treba prilagođavati EU standarde i vrijednosti potpuno nenormalnim prilikama u našoj zemlji, jer nam ne pomažu na taj način, već da te iste standarde i vrijednosti implementiraju jednako kao i u svojim zemljama.

Više od 50 učesnika

Šesto izdanje PLENUMA, koji zajednički organizuju Centar za građansko obrazovanje (CGO/CCE), Regionalna akademija za razvoj demokratije (ADD), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (FPN) i Fondacija Friedrich Ebert (FES), okupilo je više od 50 učesnika/ca iz cijele regije zapadnog Balkana i država članica Evropske unije. Tokom godina, PLENUM je postao jedan od najprepoznatljivijih i najuglednijih regionalnih foruma, poznat po svojoj sposobnosti da na jednom mjestu okupi političke lidere/ke, članova/ce akademske zajednice, diplomatski kor, predstavnike/ce civilnog društva i aktiviste i aktivistkinje u otvorenom i sadržajnom dijalogu. Njegov kredibilitet temelji se i na spremnosti da se bavi ključnim demokratskim izazovima regiona, podstiče prekograničnu saradnju i stvara vidljivi i strateški uticaj koji nadilazi sam događaj.