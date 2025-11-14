Mostar dobio specijalizirano vozilo za prikupljanje sortiranog otpada namijenjenog za reciklažu

Mostar.

14.11.2025

 U krugu reciklažnog dvorišta u Mostaru u petak je upriličena svečana primopredaja specijaliziranog vozila za prikupljanje sortiranog otpada namijenjenog za reciklažu, nabavljenog u okviru projekta "To Zero Waste CBC", koji se sufinancira kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2021. – 2027.

Iz Grada Mostara su naveli kako se ovime zaokružuje najvrjedniji segment nabave u okviru navedenog projekta, čime se značajno unapređuje infrastruktura za upravljanje otpadom i dodatno doprinosi ostvarenju ciljeva prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo.

Ovo specijalizirano vozilo najznačajnija je pojedinačna investicija u okviru projekta, a njegovom nabavom upotpunjuje se cjelokupan plan i program aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine otpada koji završava na odlagalištima. Do sada su, kroz projekt, već nabavljene kante i kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada, reciklomati te mobilno reciklažno dvorište, čime je Grad Mostar napravio važan iskorak prema uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom.

"Ovo vozilo predstavlja još jedan važan korak u provedbi našeg plana ‘To Zero Waste’. Kroz sustavna ulaganja i zajedničke projekte s europskim partnerima, Grad Mostar gradi modernu i održivu infrastrukturu upravljanja otpadom, u kojoj svaki građanin ima svoju ulogu. Naš je cilj čisti, organiziran i ekološki odgovoran grad, a upravo ovakvi projekti vode nas tim putem", izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Projekt "To Zero Waste CBC" provodi se u partnerstvu s općinama Konavle (Republika Hrvatska) i Tuzi (Crna Gora), a njegov ukupni cilj je smanjenje količine otpada koji završava na odlagalištima, povećanje razine odvojenog prikupljanja otpada te smanjenje broja ilegalnih deponija.

Projekt traje 30 mjeseci, a Grad Mostar kroz njega aktivno razvija model kružnog gospodarenja otpadom koji će doprinijeti održivijem i zdravijem okolišu za sve građane.

