Njemački ministar vanjskih poslova stiže u BiH, najavio sastanak s Cvijanović: Razgovarat će o Šmitu

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) će u nedjelju doputovati u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama iz Ambasade Njemačke u BiH, Vadeful će se sastati sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), kao i sa članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

- U središtu razgovora bit će vrednovanje uloge visokog predstavnika za sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini, 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, te planiranje budućnosti zemlje, s posebnim naglaskom na izazove u procesu pridruživanja Evropskoj uniji - saopšteno je.

Podsjetimo, politički predstavnici iz RS-a nikada nisu priznali visokog predstavnika Kristijana Šmita i godinama odbijaju da sarađuju s njim.

Iz Ambasade su naglasili da će BiH biti prvi dio Vadefulove turneje po zemljama Zapadnog Balkana, te da je ovo prvi put da njemački ministar vanjskih poslova tokom jednog putovanja posjeti svih šest zemalja iz ovog regiona.

Nakon BiH, Vadeful će posjetiti Crnu Goru, Albaniju, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju.

- Njemačka gleda na Zapadni Balkan kao na dio evropske porodice i prati regiju na njenom putu ka Evropskoj uniji, posebno kroz Berlinki proces. Berlinski proces je unio novu dinamiku u približavanju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i pokazuje njemački angažman za stabilnu i evropski integriranu regiju - naveli su iz Ambasade Njemačke u BiH.