Skupština KS utvrdila Nacrt Budžeta KS za 2026.godinu u iznosu većem od 1,6 milijardi KM

Skupština Kantona Sarajevo danas je na sjednici utvrdila Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu u iznosu od 1.609.110.744 KM, te Nacrt izvršenja budžeta za 2026.godinu.

Javna rasprava održat će se u kantonalnim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, kantonalnim ustanovama i javnim preduzećima i trajat će 20 dana.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu, putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je dužna, nakon provedene javne rasprave Skupštini KS, dostaviti Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga Budžeta KS za 2026. godinu.