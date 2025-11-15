Vlada ZDK smijenila Omera Škalju sa čela ZZO ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona jučer je smijenila direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK Omera Škalju. Premijer Nezir Pivić otkrio je da su glavni razlozi za smjenu liste čekanja, gužve zbog knjižica osiguranika i izostanak reformi u Zavodu.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Rješenje o razrješenju Škalje, koji je 11. decembra 2023. imenovan na period od četiri godine.

Ministrica zdravstva Kantona predložila je Vladi ovu odluku, pozivajući se na niz ozbiljnih propusta u radu, nepridržavanje zakonskih obaveza i nedostatak saradnje. Zakon o zdravstvenom osiguranju i Statut Zavoda propisuju da direktor za svoj rad odgovara direktno Vladi Kantona, te ga Vlada može razriješiti i prije isteka mandata na prijedlog resornog ministra.

Jedan od ključnih razloga za razrješenje leži u propustu usklađivanja ključnih akata Zavoda. Kako se navodi u obrazloženju, direktor nije pravovremeno pokrenuo proceduru za izmjene i dopune Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u ZDK, radi usklađivanja navedene Odluke sa tačkama Zakona o zdravstvenom osiguranju i drugim propisima.

Pozivajući se na državne, federalne i kantonalne propise, te presudu Ustavnog suda FBIH (U61/17, od 15.10.2019.) u kojem je naglašeno da po međunarodno obavezujućim dokumentima (konvencija o pravima djeteta) da su sva djeca od rođenja do navršenih 18 godina osiguranici, osim ako se zakonom koji se primjenjuje na dijete granica punoljetnosti ne odredi ranije.

Iako je presuda javno dostupna u Službenim novinama FBiH, direktor od imenovanja i preuzimanja dužnosti nije poduzeo mjere na sačinjavanju izmjene navedene Odluke.

Također, bilo je neophodno Odluku uskladiti sa izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima prema kojem su određene stope uvećane, a određene umanjene.

Zavod je u januaru ove godine dostavio izmjene, ali su dva puta one vraćane iz Sekretarijata za zakonodavstvo Zavodu na doradu, zbog manjkavosti, što je direktna odgovornost direktora.

Nepravovremeno i pogrešno postupanje direktora je, kaže se o prijedlogu o razrješenju Škalje, imalo je štetne posljedice po djecu, iz razloga što je prema važećoj Odluci kojom je obveznik uplate doprinosa utvrđeno Ministarstvo rada i socijalne politike, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje mogla ostvariti samo djeca “od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana po drugom osnovu”, a ne i djeca do navršenih 18 godina života, kako je naložio presudom Ustavni sud FBIH.

Lista lijekova na štetu pacijenata

Imenovani je, navodi se dalje, postupio suprotno članu Odluke o utvrđivanju liste lijekova po posebnom odobrenju, kao i načinu i postupku utvrđivanja prava osiguranika na korištenje lijekova sa liste na teret sredstava ZZO ZDK, tako što je, samostalno, bez prethodne saglasnosti Ministarstva zdravstva, imenovao Komisiju za utvrđivanje prava korištenja lijekova sa Liste lijekova po posebnom odobrenju.

Imenovani nije dostavljao Ministarstvu zdravstva kvartalni Izvještaj o provedenom monitoringu i evaluaciji Liste lijekova po posebnom odobrenju. Zavod je prema propisima morao obavljati kontinuirani monitoring i periodičnu evaluaciju terapijskog liječenja lijekovima sa Liste, te je bio obavezan dostavljati Ministarstvu kvartalni izvještaj o provedenom monitoringu i evaluaciji.

Tako je Škaljo onemogućio Ministarstvo zdravstva da prati realizaciju Liste, te kao ovlašteni Predlagač liste, Vladi blagovremeno predloži određena poboljšanja u korist pacijenata.

Osim toga, onemogućavanje Ministarstva da daje saglasnost na priejdlog članova navedene komisije, odnosno da ima uvid ko su predloženi i izabrani članovi, te da izvrši stručnu procjenu da li su predloženi članovi “istaknuti stručnjaci iz oblasti medicine i farmacije” kako to nalažu propisi.

Odluka o naknadi štete

Škaljo je na web stranici Zavoda u dijelu “Odluke i uputstva – Odluke UO” učinio javno dostupnom Odluku o vođenju postupka naknade štete koje su prouzrokovale zdravstvene ustanove ZZO ZDK zbog nepružanja zdravstvene usluge (od 18.01.2023.), ali nije sačinio niti saopćenje za javnost, niti na drugi prigodan način upoznao osigurana lica u ZDK u vezi sa sadržajem navedene Odluke.

Upoznavanje osiguranih lica – građana sa pravom na refundaciju troškova liječenja bilo je nužno kako bi se pravovremeno osigurana lica upoznala sa navedenim pravom, a posebno imajući u vidu liste čekanja u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i zakonsko načelo pristupačnosti pružanja zdravstvene zaštite.

Neispunjen Registar plaća

Škalji se spočitava i neizvršavanje obaveze unosa podataka u Registar zaposlenih u javnom sektoru ZDK (Odluka od 19.09.2023.), uprkos i višestrukom obraćanju i urgencijama Ureda za borbu protiv korupcije ZDK prema Zavodu.

Na kraju, spočitava mu se i da je od dana preuzimanja dužnosti, nije ostvario adekvatan nivo saradnje sa ministricom zdravstva, te nije vršio potrebne prethodne konsulatacije u cilju osiguranja adekvatne i dostupne zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Prema dostupnim podacima, Vlada ZDK je jednoglasno usvojila prijedlog o smjeni Omera Škalje.