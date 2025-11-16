Video / Dinin radikal Delić kaže da nije bitno ko je odgovoran za tragediju u Domu penzionera, a onda laže da ne poznaje direktora

Ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić (NiP) gostujući u emisiji Centralni dnevnik na Face televiziji još jednom je privukao veliku pažnju svojim, u najmanju ruku, problematičnim izjavama.

Riječ je o radikalu zbog čijih izjava je cijeli svijet Sarajevo etiketirao kao antisemitsko mjesto, jer je njemu smetalo da evropski rabini u Sarajevu održe konferenciju, a za to nije snosio nikakve konsekvence. Tada je to Elmedin Konaković pravdao pravom na drugačije mišljenje, "proklizvanjem", ali je na kraju poručio da neće biti ostavke.

Ipak, u emisiji Centralni dnevnik prvo je rekao opasnu tezu o požaru u Domu penzionera u Tuzli, a vezano za pitanje odgovornosti.

On je to pitanje do kraja banalizirao, da bi na kraju rekao da je odgovoran i novinar ko mu postavlja pitanja, a i on kao ministar, time skrećući skroz pažnju s onih ljudi koji bi zaista trebali biti odgovorni, ukoliko se utvrdi njihova krivična odgovornost. Kasnije je kazao da nije ni bitno ko je odgovoran.

Ipak, nije se ministar Delić zaustavio na tom banaliziranju, nego je nakon toga nastavio da laže, govoreći o direktoru Doma penzionera u Tuzli, koji je podnio ostavku.

- Evo ja ne znam direktora Doma penzionera, nisam imao priliku da ga upoznam, ali smatram moralnim i odgovornim činom to da je podnio ostavku - rekao je Delić.