Video / Dinin radikal Delić kaže da nije bitno ko je odgovoran za tragediju u Domu penzionera, a onda laže da ne poznaje direktora

Ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić (NiP) gostujući u emisiji Centralni dnevnik na Face televiziji još jednom je privukao veliku pažnju svojim, u najmanju ruku, problematičnim izjavama.
SRAMOTNO
Bakalović i Delić. Facebook
Riječ je o radikalu zbog čijih izjava je cijeli svijet Sarajevo etiketirao kao antisemitsko mjesto, jer je njemu smetalo da evropski rabini u Sarajevu održe konferenciju, a za to nije snosio nikakve konsekvence. Tada je to Elmedin Konaković pravdao pravom na drugačije mišljenje, "proklizvanjem", ali je na kraju poručio da neće biti ostavke.
Ipak, u emisiji Centralni dnevnik prvo je rekao opasnu tezu o požaru u Domu penzionera u Tuzli, a vezano za pitanje odgovornosti.
On je to pitanje do kraja banalizirao, da bi na kraju rekao da je odgovoran i novinar ko mu postavlja pitanja, a i on kao ministar, time skrećući skroz pažnju s onih ljudi koji bi zaista trebali biti odgovorni, ukoliko se utvrdi njihova krivična odgovornost. Kasnije je kazao da nije ni bitno ko je odgovoran.
Ipak, nije se ministar Delić zaustavio na tom banaliziranju, nego je nakon toga nastavio da laže, govoreći o direktoru Doma penzionera u Tuzli, koji je podnio ostavku.
- Evo ja ne znam direktora Doma penzionera, nisam imao priliku da ga upoznam, ali smatram moralnim i odgovornim činom to da je podnio ostavku - rekao je Delić.
Nakon potpisivanja kolektivna fotografija: Delić s direktorima. FMRSP
Ipak, fotografije sa sastanka od prije samo godinu i to u prostorijama Vlade FBiH demantuju ministra Adnana Delića.
Upravo je Mirsad Bakalović potpisao s ministrom ugovor za nabavku bolničkih električnih kreveta za Dom penzionera, a te fotografije su javno dostupne.
Ako i nije riječ o svjesnom laganju, onda bi još više poražavajuća činjenica bila da ministar zapravo nema pojma s kime se sastajao, a to bi samo govorilo o pristupu njegovom poslu.
Kompletan intervju možete pogledati OVDJE, a u devetoj minuti govori o direktoru Doma penzionera u Tuzli.