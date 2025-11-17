Kanada pozvana da ispita navode o turistima snajperistima tokom opsade Sarajeva

Nakon što je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu tragom navoda da su imućni iz više država, među njima i iz Kanade, plaćali za snajpersko ubijanje civila tokom opsade Sarajeva, Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) je od ministra pravde Kanade Šona Frejzera (Seana Frasera) zatražio da se ispitaju navodi o eventualnom učešću građana Kanade u monstuoznom ubijanju civila, posebno djece u Sarajevu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.

IGK u pismu podsjeća da eventualno pucanje u civile, a posebno u djecu, nivo je zla koji Kanada ne može i ne smije tolerirati.

- "Sarajevo safari” je moralni ponor koji ne smije ostati samo vijest, mora se tražiti odgovornost i pravda za žrtve – ističu iz IGK-a.

Podsjećaju da je opsada Sarajeva počela 5. aprila 1992. godine, a trajala je 1.425 dana. Tokom brutalne opsade glavnog grada BiH ubijen je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete.

Procjene govore da je 300 snajperista svakodnevno vrebalo Sarajlije. Službena statistika dokumentirala je 255 osoba ubijenih snajperskim hicima. Od toga 60 djece.

- Sarajevski safari je bila normalnom umu nezamisliva vrsta lova na ljude. "Lov na ljude" je jedan od simbola zla koje je Sarajevo trpjelo tokom najduže opsade u modernoj historiji – stoji u pismu IGK-a upućeno ministru Seanu Fraseru.

IGK je napisao da je Miran Župančić snimio film "Sarajevo Safari", a o turistima snajperistima u dokumentarističkom romanu Harisa Imamovića, "Vedran i vatrogasci", govori i Džom Džordan (John Jordan), američki vatrogasac koji je radio u Sarajevu tokom rata i koji je 21. i 22. februara 2007., u Haškom tribunalu u procesu protiv Dragomira Miloševića, govorio o bogatim ljudima koji su dolazili u Sarajevo da se zabave ubijanjem civila.