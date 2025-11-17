Preminuo general Armije RBiH Muharem Fetahagić

U Sarajevu je 16. novembra, u 88 godini, preminuo penzionisani general Muharem Fetahagić, jedan od osnivača Udruženja generala Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od rijetkih generala bivše JNA koji se odmah s početka agresije stavio na raspolaganje braniteljima i Ministarstvu odbrane Republike Bosne i Hercegovine.

Dženaza namaz i ukop bit će obavljeni 19. novembra u 13.30 sati, na Gradskom groblju "Bare“ u Sarajevu.

Muharem Fetahagić, rođen je 14.12.1937. godine u Derventi. Osnovnu, srednju i učiteljsku školu završava u Gračanici gdje nakon završenog školovanja kratko vrijeme radi kao učitelj.

Vojnu akademiju bivše JNA pohađa u periodu 1958. do 1961. godine u Beogradu, odakle dobiva mjesto službovanja u Tuzli. U toku službe u Tuzli obavlja dužnosti od komandira voda, čete, te važne dužnosti u komandi divizije, a u tom periodu završava Školu za stručno usavršavanje u Sarajevu i Komandno – štabnu akademiju u Beogradu, gdje biva najbolji student i prvi u rangu.

U Sarajevo je prekomandovan 1981. godine na dužnost sekretara Presjedništva SKJ Sarajevske armijske oblasti, a 1983. godine biva postavljen na dužnost pomoćnika komandanta TO SR BiH.

Imenovan je na funkciju Republičkog sekretara za narodnu odbranu u Izvršnom vijeću SR BiH 1986. godine i na toj funkciji ostaje do 1991. godine kada je postavljen na dužnost zamjenika komandanta TO SR BiH, da bi kratko nakon toga prekomandovan na dužnost komandanta korpusa bivše JNA u SR Makedoniji.

U martu 1992. godine korpus se povlači na teritoriju Srbije, a ubrzo nakod toga biva prekomandovan u Sarajevo na dužnost pomoćnika komandanta 2. Vojne oblasti tada već JA. Dužnost prima 05.04., a agresija na našu zemlju i zvanično počinje 06.04.1992.godine.

Odmah stupa u kontakt sa rukovodiocima iz MUP RBiH i saopštava da želi preći na stranu branitelja, a 13. aprila napušta Komandu 2. VO JA i prelazi u objekte tadašnje Vojne bolnice u Sarajevu i obavještava članove Predsjedništva RBiH da je i zvanično na raspolaganju.

Time postaje jedan od rijetkih generala bivše JNA koji se aktivno stavio na raspolaganje zvaničnim državnim organima RBiH i njenim legalnim vojnim snagama.

U toku agresije obavljao savjetničke dužnosti u Ministarstvu odbrane RBiH, a od oktobra 1993. godine do penzionisanja obavljao dužnost načelnika Uprave za vojno školstvo i obuku u istom ministarstvu.

Penzionisan je 1996. godine u činu brigadnog generala Armije RBiH, saopćeno je iz Udruženja generala BiH.